Nachhaltige Klima-Groteske mit thematischem Überangebot

„Nachhaltig“ ist ein beliebter Begriff in der Umweltdiskussion, nachhaltig – nämlich im Sinne von bleibender Wirksamkeit – ist auch die neueste Produktion am Linzer Landestheater: „Über die Notwendigkeit, dass ein See verschwindet“ von der jungen Autorin Anna Neata. Im Mittelpunkt der Groteske steht der Klimawandel mit seinen dramatischen Folgen und den Reaktionen der Menschen darauf bis hin zur Politik. Ausreichend für einen dichten Theaterabend, allerdings werden noch andere Problemfelder angeschnitten, die Folge ist ein gewisses thematisches Überangebot. Premiere war am Freitag in der Studiobühne des Landestheaters.

Fiktive Gemeinde

Ort des Geschehens ist der Campingplatz am See in einer fiktiven österreichischen Gemeinde. Regisseur Martin Mader und Bühnenverantwortliche Bianca Sarah Stummer haben sich für ein Ambiente der 70erJahre des vorigen Jahrhunderts entschieden. Was nicht unbedingt nachvollziehbar ist, es hätte auch eine heutige Szenerie sein können. Ein Stammgast-Ehepaar – authentisch Katharina Hofmann und Lutz Zeidler – repräsentiert die Borniertheit und Engstirnigkeit bestimmter Tourismusschichten damals wie heute.

Else und Edi – Hanna Kogler und Benedikt Steiner – sind bemüht, das Fremdenverkehrsgeschäft halbwegs am Laufen zu halten. Ein Kind – in der Inszenierung abwechselnd von Muriel Nova und Isabela Guadalupe Mehr gespielt – ist in den Augen der Erwachsenen nur lästiges Beiwerk. Idylle pur, bei der „alles ist wie sonst nur der See ist in diesem Jahr wärmer“. Doch genau diese Idylle erweist sich zunehmend als brüchig und als Vorbote der Umwelttragödie.

Wasserspiegel sinkt

Denn der See erwärmt sich nicht nur, der Wasserspiegel sinkt auch unaufhörlich bis zur Austrocknung. Dramaturgisch geschickt werden immer wieder Mythen und Märchen rund um den See eingeflochten. Die Journalistin Ava – Theresa Palfi – ist gekommen, um eine schöne Geschichte zu schreiben. Anstatt aber von der sich anbahnenden Katastrophe zu berichten, vertschüsst sie sich lieber. Während die Urlauber feststellen, „es muss was passieren“, erscheint ein wahlkämpfender Politikschnösel (ebenfalls Benedikt Steiner) und kommt in seiner Rede zu dem skurrilen Schluss: „Der Klimawandel ist die Lösung“.

Soweit das sprachlich dichte und „nachhaltige“ Stück in einer perfekten Ensembleleistung und einem authentischen Ambiente. Schade nur, dass die Autorin glaubte, noch eins draufsetzen zu müssen: Nachdem der See ausgetrocknet ist, findet man dort eine Handvoll Frauenleichen. Femizide also, was am Schluss aber als „auch noch thematisiert“ im Raum stehen bleibt. Ebenso hätte das stringente Stück nicht noch des zeitgeistigen Aspekts einer lesbischen Beziehungsanbahnung zwischen Ava und Else bedurft.

Starker und berechtigter Applaus für das Ensemble und die anwesende Autorin.

Von Werner Rohrhofer