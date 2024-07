Nächster Abgang beim ORF: Moderator Benny Hörtnagl verlässt Ö3

Ö3-Moderator Benny Hörtnagl verlässt den öffentlich-rechtlichen Radiosender mit Ende August. Seit 2004 habe er Ö3 „intensiv mitgeprägt“, würdigte Ö3-Chef Michael Pauser den 41-jährigen Tiroler und bestätigte gegenüber Medien dessen Abgang.

„Was ihn und Ö3 immer verbunden hat, war in erster Linie die große Begeisterung fürs Radiomachen und die Liebe zur Musik“, so Pauser. Hörtnagl war maßgeblich an der Entwicklung des „Freaky Friday“ und der „Ö3-Musikfeiertage“ beteiligt. Zudem entwickelte er die Sendungsmarke „Solid Gold“ in den vergangenen fünf Jahren weiter. Wo er seine Expertise ab September einfließen lässt, ist unbekannt.

Der größte Radiosender des Landes muss auch einen weiteren Abgang in den kommenden Jahren verkraften: Robert Kratky verlässt Ö3 mit Ende 2026. Das hatte er Mitte Juli bekannt gegeben.