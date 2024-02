Neue Comics widmen sich zum Kafka-Jahr dem großen Autor

Der Versuch ist naheliegend: Egal ob Gregor Samsas „Verwandlung“ oder das Martyrium von Josef K. in „Der Process“, die Geschichten von Franz Kafka scheinen aufgelegt für eine Adaption in Film oder Theater. Aber auch in der Comicszene dient der große Autor nicht erst zu seinem Jubiläumsjahr als viel genutzte Vorlage. Anlässlich des 100. Jahrestags seines Todes am 3. Juni erscheinen nun aber einige neue Bände, die sich mit Kafkas Werk und Leben auseinandersetzen.

Eine sehr freie Bearbeitung legt dabei der kroatische Künstler Danijel Žeželj vor. Er nähert sich in seiner 100 Seiten starken Graphic Novel „Wie ein Hund“ (avant-verlag) allen voran der Erzählung „Ein Hungerkünstler“, in der Kafka das Wirken seines Protagonisten auf sehr schmerzliche Weise beschreibt. In einer Zeit, als diese Kunstform immer stärker aus der Mode zu kommen scheint, will der Hungerkünstler sein größtes Werk vollbringen und seinen bisherigen Verzicht auf Nahrung nochmals deutlich übertreffen. Doch bleibt nicht nur die Bewunderung seiner Betrachter aus, auch sich selbst scheint er mittlerweile nicht mehr zufrieden stellen zu können.

Žeželj findet für diese kleine, desillusionierende Geschichte starke Bilder, die nicht nur aufgrund ihrer Schwarz-weiß-Gestaltung stark mit Kontrasten spielen. Insgesamt changiert er zwischen Gothic Horror und Steampunk, wenn sein Hungerkünstler wie ein gebrochener Superheld durch die Straßen einer namenlosen Stadt streift, um schlussendlich bei einem Zirkus seine letzten Tage zu verbringen. Zudem kreuzt Žeželj die Handlung mit Auszügen aus weiteren Kafka-Werken wie „Der Process“, „Eine kaiserliche Botschaft“ oder „Wunsch, Indianer zu werden“. Im Gesamteindruck entsteht so ein Kaleidoskop der Hilflosigkeit angesichts der persönlichen Umstände der hier skizzierten Figuren.

Eher den klassischen Zugang zu Kafkas Schaffen wählen hingegen Thomas Dahms und Alexander Pavlenko, die ihre Comicbiografie „Verwandelt: Franz Kafka – Leben, Lieben, Literatur“ (Knesebeck) pünktlich zur Leipziger Buchmesse Ende März veröffentlichen. In sehr klar strukturierten Panels begegnet man hier Kafkas Kindheit ebenso wie seiner lebenslang schwierigen Beziehung zu seinem Vater, aber auch das jüdische Leben in Prag sowie der Ausbruch des Ersten Weltkriegs spielen zentrale Rollen. Und natürlich dürfen die wichtigsten Frauen in Kafkas Leben ebenso wenig fehlen wie beispielsweise sein Freund Max Brod, der nach Kafkas Tod zu seinem Nachlassverwalter wurde.

Wem dieser biografische Zugang in Comicform bekannt vorkommt, der hat wohl bereits einmal „Kafka“ von David Zane Mairowitz und Robert Crumb in Händen gehalten. 1993 erstmals erschienen, wurde dieser Klassiker nun als Taschenbuch bei Reprodukt neu aufgelegt und gilt zurecht nach wie vor als eine der gelungensten Umsetzungen eines gezeichneten Lebensberichts. Autor Mairowitz und Zeichner Crumb (Schöpfer von „Fritz The Cat“) verweben biografische Details mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen und religiösen Hintergründen, wobei die Schriften Kafkas selbst immer wieder das Kommando übernehmen. So düster-melancholisch vieles davon wirkt, vergisst das Duo aber nie auf eine Prise Humor. Übrigens: Wer mehr davon will, ist bereits seit einigen Monaten beim Wiener Comicstar Nicolas Mahler gut aufgehoben, der bei Suhrkamp „Komplett Kafka“ herausgebracht hat.

Danijel Žeželj: „Wie ein Hund“, avant-verlag, 104 Seiten, 22,70 Euro, ISBN 978-3-96445-119-4; Thomas Dahms & Alexander Pavlenko: „Verwandelt: Franz Kafka – Leben, Lieben, Literatur“, Knesebeck Verlag, 128 Seiten, 24,70 Euro, ISBN 978-3-95728-806-6; David Zane Mairowitz & Robert Crumb: „Kafka“, Reprodukt, 176 Seiten, 10,20 Euro, ISBN 978-3-95640-402-3