Neue Perspektiven der Heimat

Das gut besuchte 36. Festival „Der neue Heimatfilm“ in Freistadt, das am Sonntag zu Ende ging, fokussierte in 42 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen das Thema Heimat auf besondere Orte, Gemeinschaften und auf die Familie als Spiegel der Welt. Heimat lässt auch über Grenzen blicken, was zu neuen gemeinsamen Perspektiven führt.

Die Suche nach Identität

Der Spielfilmpreis wurde dem dänisch-südkoreanischen Film „Stille Liv“ von Malene Choi für den Einsatz um „respektvollen Umgang für eine gelingende Gesellschaft“ (so die Jury) zugesprochen. Der in ruhigen Bildern erzählende Film zeigt angesichts des Generationswechsels auf einem dänischen Bauernhof sensibel die Identitätssuche des koreanischen Adoptivsohns zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Lesen Sie auch

Der mit dem Dokumentarfilmpreis ausgezeichnete französisch-tunesische Beitrag „Les filles d’Olfa“ von Regisseurin Kaouther Ben Hania, der auch eine lobende Erwähnung der Jugendjury erhielt, überzeugte im „Wunsch, von generationsübergreifenden Verletzungen zu befreien“ und führt eine ideologisch getrennte Familie über die Kraft des Schauspiels wieder zu einer Einheit.

Der Preis der Jugendjury wurde „Àma Gloria“ von Marie Amachoukeli (F) für die „überzeugende Verbindung zwischen Kind und Erzieherin“ zugesprochen. Aus der Perspektive des Mädchens wird dem Leben ihres Kindermädchens auf den Kapverden gefolgt. Der Würdigungspreis der Stadt Freistadt ging an den italienischen Regisseur Mario Brenta, der gemeinsam mit Karine de Villers die Dokumentation „Vanitas“, Teil einer Trilogie über die Existenz des Menschen im Zyklus von Natur und Geschichte auf der griechischen Insel Leros, präsentierte.

30 Jahre Italien

Der Italien-Schwerpunkt des Festivals, der mit einem Vortrag sein 30-jähriges Jubiläum beging, war mit innovativen Filmen vertreten: „La memoria del mondo“ von Mirko Locatalli zeigt die Lagunenlandschaft um Grado. Als Gegenmodell zu einem sterbenden See in der kalifornischen Wüste folgt die Doku von Susanna della Sala „Last stop before Chocolate mountain“ dem Leben einer Gemeinschaft, welche in märchenhaft anmutender Ästhetik einem ehemals florierenden Gebiet durch Kunst eine neue Heimat gibt.

Die ebenso von der Sozialinitiative Zalab, die mit fünf Filmen vertreten war, produzierte Doku „Trieste è bella di notte“ sammelt die Stimmen von zurückgewiesener Migranten im Karstgebiet, die authentisch von ihrer Flucht erzählen. Der Suche nach verwehrter Heimat widmet sich der jordanische Spielfilm „Inshalla a boy“ von Amjad Al Rasheed. Der die Spannung zwischen Familientradition und Scheidung aufzeigende Film „The cage is looking for a bird“ von Malika Musaeva (F/RU) thematisiert die unterschiedlichen Lebenswünsche von Frauen in Tschetschenien.

Unter den Kurzfilmen beeindruckte der italienisch-französische Beitrag „Akouchetame“ von Federico Francioni und Gaël de Fournas. Nach Verlusten in der Familie zeigt der Film das einfachen Leben der Menschen in Marokko mit eindrucksvoll lebensnahen Bildern, die sich in einer existenziellen Vision einer hoffnungsvoll erträumten Zukunft lösen.