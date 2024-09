Neue Serienrolle in Alpenkrimi für Philipp Hochmair

Vom Salzburger Domplatz als „Jedermann“ verschlägt es Philipp Hochmair als ehemaliger Kriminalinspektor im ersten Teil der neuen Krimiserie „Der Geier“ nach Gastein.

Inmitten der malerischen Bergwelt gerät er am Samstag (7. September, 20.15 Uhr in ORF2 und auf ORF ON) in eine lebensgefährliche Zwickmühle, wenn „Die Tote mit dem falschen Leben“ (so der Titel der Folge) ihn mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

Lesen Sie auch

Hochmair alias Lukas Geier stehen bei den Ermittlungen Patricia Aulitzky als Hotelière und Kindheitsfreundin sowie Julia Koch als Kommissarin aus Salzburg zur Seite. Christian Werner inszenierte den TV-Film nach einem Drehbuch von Andreas und Stephan Lebert. Für den zur Gänze in Österreich gedrehten Alpenkrimi standen außerdem u.a. Harald Windisch und Arthur Klemt vor der Kamera.