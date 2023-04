„Bildnerische Erziehung“ an der Kunstuni: Ausstellung und Workshops

Aufheben, sammeln, ordnen, archivieren, interpretieren — damit haben sich Studenten der „Bildnerischen Erziehung“ an der Linzer Kunstuni im Wintersemester beschäftigt. Die daraus entstandenen Arbeiten werden nun von 14. bis 17. April im Rahmen einer Ausstellung im splace am Linzer Hauptplatz präsentiert. Deren Titel „Collecting!“ fügt sich in das Motto „radical collective“ ein, das die Universität zu ihrem 50. Geburtstag ausgerufen hat.

Fliesen, Flechtmaterial, Abziehpickerl, Steine uvm. finden sich in ästhetisch an- sprechenden und anspruchsvollen Arbeiten. Yara Bartel etwa hat sich mit ihrer Whats App-Kommunikation auseinandergesetzt, sie ins Analoge transferiert: Die erste Nachricht des Tages hat sie sich regelmäßig per Postkarte selbst zugeschickt.

„Bildnerische Erziehung“ heißt ab Herbst übrigens „Kunst und Gestaltung“, mit der Namensänderung wurde dem Wunsch entsprochen, das Wort „Erziehung“ in der Bezeichnung des Faches loszuwerden. Mit dem neuen Lehrplan rücken auch Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit in den Fokus. „Wir machen nicht nur hübsche Bilder“, sagt Universitätsprofessorin Jutta Strohmaier bei der Präsentation. Es gehe vielmehr um gemeinsames Gestalten und darum, „die Kinder in eine forschende Haltung zu bringen und so neue Zugänge zur Welt zu schaffen“. Dazu gehört auch die (bereits ausgebuchte) bewährte Workshop-Reihe „Let´s talk about…“ für Lehrer, heuer mit Themen wie dem Umgang mit musealen Sammlungen oder streitbaren Bildern.

Was hier präsentiert wird, soll auch künftige Studenten ansprechen. Aktuell sind es 110, der Bedarf sei groß, so Strohmaier, viele würden schon während des Studiums an Schulen geholt.