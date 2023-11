Neuer Autor, neues Glück

Genau 50 Jahre nach dem grandiosen Band „Streit um Asterix“ ergreift wieder kollektives Gefühlschaos das gallische Dorf. Doch in „Die Weiße Iris“ sind es nicht wie damals Wut und Neid, die die öffentliche Ordnung gefährden. Nein, Sanftmut, Achtsamkeit und politische Korrektheit überwuchern wie geistiger Mehltau die Freunde von Asterix und Obelix.

Als Influencer, der jeden Menschen einzeln beglückt, schleimt sich der römische Militärarzt Visusversus durch das Dorf. Er gewinnt das Vertrauen der Menschen, unterzieht sie einer Gehirnwäsche. Irgendwann sind die einst rauflustigen Dörfler alle Weicheier. Natürlich handelt es sich um einen Versuch Roms, die Kampfkraft der Gallier zu brechen.

Alle haben sich lieb — und Asterix und Obelix schwant nichts Gutes. Sie fallen nicht auf die Bewegung der weißen Iris herein. Und schon bald wird klar, was Visusversus geplant hat.

Das Wichtigste an diesem Band ist wohl der neue Autor: Fabrice Caro, bekannt als Fabcaro. „Die Weiße Iris“ lehnt sich wieder stärker an die frühen Bände von Albert Uderzo und René Goscinny an, was vielen Fans entgegenkommen dürfte.

Es gibt mehrere Rückbezüge auf alte Abenteuer wie „Asterix und der Kupferkessel“ und „Die Lorbeeren des Cäsar“. Und Fabcaro richtet den Blick wieder stärker ins gallische Dorf, statt die Helden mit den Flügelhelmen in immer neue ferne Gebiete zu schicken. Phänomene von heute wie E-Scooter werden unauffällig eingeschmuggelt.

Die Zeichnungen stammen weiterhin von Didier Conrad, der bei seinem sechsten Band zu bester Routine gefunden hat und sich sogar an kleine Experimente wagt: Selten sah man Obelix so wutverzerrt.