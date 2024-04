Neuer Geschäftsführer für die OÖ Landes-Kultur GmbH

Personelle Weichenstellung an der Spitze der oberösterreichischen Landes-Kultur GmbH: Wie am Freitag bekannt wurde, tritt der Niederösterreicher Manfred Mandl mit 1. Juli die Funktion eines kaufmännischen Geschäftsführers an.

Er folgt in diesem Job auf Isolde Perndl, die die Kultur GmbH mit 30. Juni verlässt und, wie berichtet, die kaufmännische Geschäftsführung der Fachhochschule OÖ übernimmt.

Der 42-jährige Mandl ist studierter Betriebswirt und war von 2014 bis 2022 bei der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, tätig.

Seither verantwortete er den Bereich der Regionalleitung der Caritas der Diozöse St. Pölten. Er wird die Kultur GmbH gemeinsam mit Alfred Weidinger leiten.