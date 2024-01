Neuer Jedermann und neuer Burg-Chef: Theaterjahr 2024

2024 ist ein Jahr der Neuanfänge: Während bei den Salzburger Festspielen die neue Schauspielchefin Marina Davydova erste Akzente setzt und auch ein rundum erneuerter „Jedermann“ am Start ist, stehen die Zeichen am Burgtheater, wo Martin Kusej seinem letzten Schlussapplaus am Haus entgegen blickt, bevor Stefan Bachmann das Amt übernimmt, auf Abschied.

Viele Debüts in Salzburg

Mit einem rundum erneuerten „Jedermann“-Team rund um den kanadischen Regisseur Robert Carsen sowie ein in drei Kapitel gegliedertes Schauspielprogramm startet die neue Schauspielchefin Marina Davydova in ihre erste Saison bei den Salzburger Festspielen.

Lesen Sie auch

Im Gepäck hat sie nach der für einige öffentliche Erregung sorgenden Ausladung des alten „Jedermann“-Teams nun Philipp Hochmair in der Titelrolle und Deleila Piasko als Buhlschaft. Ganz verzichten muss man nicht auf Ex-Jedermann Michael Maertens: Er wird aus Briefen von Alexey Nawalny aus dem Gefängnis lesen. Abseits setzt die gebürtige Russin von 19. Juli bis 31. August auf die Beziehung des Menschen zur Transzendenz, zur Geschichte sowie zu seinem Körper und Geist.

Dabei sind einige Regisseure erstmals bei den Festspielen zu erleben: So etwa der polnische Theatermacher Krystian Lupa mit Thomas Manns „Zauberberg“, während der Schweizer Thom Luz eine von ihm kreierte Fassung von Stefan Zweigs „Sternstunden der Menschheit“ zeigt. Eine Kooperation mit der Kulturhauptstadt Europas, Bad Ischl Salzkammergut 2024 gibt es bei Heiner Goebbels „Everything that happened and would happen“. Ausgehend vom Ersten Weltkrieg führt das Stück „an einen Ort gefüllt mit Requisiten aus der Vergangenheit, den Herausforderungen der Gegenwart und verschiedenen Zukunftsentwürfen“.

Bachmanns Programm ist noch nicht bekannt

Welche Stücke in der ersten Saison von Stefan Bachmann ab Herbst am Burgtheater auf dem Programm stehen, ist noch nicht bekannt. Was das Ensemble betrifft, wurde zuletzt eine Rückkehr von Joachim Meyerhoff und Caroline Peters kolportiert, ein Neuzugang könnte demnach Jens Harzer sein. Fix dabei bleiben etwa Ex-Jedermann Michael Maertens und Nicholas Ofczarek, wie beide jüngst verrieten.

Zwei Oberösterreicherinnen auf der Burgtheaterbühne

Unterdessen verabschiedet sich Martin Kusej in der ersten Jahreshälfte mit betont politischen Setzungen: Gespannt darf man etwa darauf sein, was Regiealtmeister Frank Castorf knapp 35 Jahre nach der Uraufführung mit Thomas Bernhards „Heldenplatz“ anstellt. Zuletzt hatte er mit Elfriede Jelineks „Lärm“ am Akademietheater und Peter Handkes „Zdenek Adamec“ im Burgtheater bereits Ausflüge in die österreichische Dramatik unternommen. In die Rolle des Robert Schuster schlüpft die gebürtige Oberösterreicherin Birgit Minichmayr. Der Ausstieg aus dem fatalen Kreislauf von Gewalt und Vergeltung steht in Goethes Drama „Iphigenie auf Tauris“ im Zentrum, das Ulrich Rasche mit der Leondingerin Julia Windischbauer in der Titelrolle auf die Bühne wuchten wird. Seine allerletzte Regiearbeit als Direktor absolviert Kusej schließlich mit der in den späten 1950er-Jahren verfassten Südstaatenversion des Orpheus-Mythos: Mit „Orpheus steigt herab“ von Tennessee Williams holt er sich auf der großen Bühne seinen Schlussapplaus ab.