Neues Rolling-Stones-Album erscheint am 20. Oktober

18 Jahre mussten Fans der Rolling Stones auf ein neues Studioalbum mit neuen Songs der Band warten. Am 20. Oktober veröffentlicht die legendäre Formation „Hackney Diamonds“, wie die Musiker am Donnerstag bei einem Medienevent und Livestream im Gespräch mit Jimmy Fallon in Londoner Stadtteil Hackney bekannt gaben.

Man habe das Album „relativ rasch“ eingespielt, sagte Ron Wood (76). Auf die lange Wartezeit angesprochen scherzte Mick Jagger (80): „Wir sind einfach faul.“ Nachsatz: „wir haben dazwischen auch einiges getan, wir waren ja auch auf Tour.“

Auf „Hackney Diamond“ wir es unter den zwölf Tracks zwei Songs geben, die man noch mit Charlie Watts aufgenommen hat. Man vermisse ihn und ohne seinem Segen wäre „alles schwieriger“, betonte Richards. „Und wir haben Bill Wyman ins Studio eingeladen. So ist die originale Rhythmussektion der Rolling Stones auf dem Album vertreten“, so Jagger.

Lange gab es Gerüchte, immer wieder sickerte in den vergangenen Jahren Berichte durch, die Band sei im Studio. Im Dezember 2016 brachten Jagger und Co. die Studioarbeit „Blue & Lonesome“ heraus, für das sie zwölf Blues-Songs coverten. Das Album wurde als „Aufwärmübung“ für die nächste Produktion mit eigenen Songs gehandelt. Dass die 1962 gegründete Gruppe immer noch tolle Lieder aus dem Ärmel schüttel kann, bewiesen „Doom & Gloom“ und „One More Shot“ (für eine Kompilation von 2012 aufgenommen) sowie der Lockdown-Song „Living In A Ghost Town“.

Erste Hinweise, dass es nun mit einem Album ernst wird, lieferte eine Anzeige für das fiktive Glasreparaturunternehmen „Hackney Diamonds“ in der Londoner Lokalzeitung „Hackney Gazette“. Der Text der Annonce spielte auf die Stones-Hits „Satisfaction“, „Gimme Shelter“ und „Shattered“ an. Es folgten in mehreren Städten Projektionen der berühmten Stones-Zunge – etwa auch am Wiener Rathausplatz.

Bei der Anzeige in der Gazette war eine Londoner Telefonnummer als Kontakt angegeben. Beim Anruf ist eine Ansage zu hören: “Willkommen bei Hackney Diamonds, Spezialisten der Glasreparatur. Wir öffnen Anfang September, Mare Street, E8. Registrieren Sie sich für einen Anruf unter hackneydiamonds.com. Kommt schon!” Die Mare Street ist eine echte Straße im Londoner Bezirk Hackney, dort befindet sich unter anderem das Theater Hackney Empire, wo die Stones schließlich Details zum Album bekanntgaben.