Neujahrskonzert 2024 erreichte im Schnitt 1,11 Mio. Zuschauer im ORF

Erneut ein Millionenpublikum hat sich das von Christian Thielemann dirigierte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im ORF angesehen.

Im Schnitt verfolgten laut einer Aussendung 1,11 Mio. Zuseherinnen und Zuseher den reichweitenstärkeren zweiten Konzertteil aus dem Wiener Konzerthaus. Damit lag der Marktanteil bei 57 Prozent.

Der von Felix Breisach gestaltete ORF-Film zur Konzertpause mit dem Titel „Anton Bruckner – Eine Entdeckungsreise“ erzielte im Schnitt eine Reichweite von 1,0 Millionen und einen Marktanteil von 58 Prozent.

„Vor Christian Thielemann und den Wiener Philharmonikern kann man nur den Hut ziehen“, zeigte sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann erfreut. Wer das Neujahrskonzert versäumt hat, kann dieses auf der neu gestarteten Streamingplattform ORF ON und in der ORF-TVthek nachschauen.

Zudem zeigt ORF 2 das Konzert in der „matinee“ am Dreikönigstag (6. Jänner, 10.05 Uhr) eingeleitet vom „Pausenfilm“ (9.05 Uhr) und dem Making-of mit dem Titel „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“ (9.30 Uhr). 3sat bringt das Konzert ebenfalls am 6. Jänner (20.15 Uhr).