Neujahrskonzert 2025: Ballett mit Polka und Walzer im Kasten

Das traditionell im Rahmen des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker stattfindende Ballett ist im Kasten: Die zwei Tanzeinlagen des Staatsballetts, die ganz im Zeichen des Jahresregenten Johann Strauss Sohn stehen, wurden unter der Leitung der britischen Choreografin Cathy Marston abgedreht, für die Kostüme zeichnet der anglo-irische Kostümdesigner Patrick Kinmonth verantwortlich.

Zur Polka schnell op. 403 „Entweder-oder“ und zum „Accelerationen-Walzer“ op. 234 tanzten bekannte Solistinnen und Solisten ebenso wie junge Ensemblemitglieder des Wiener Staatsballetts in der Lok 1210 im Technischen Museum Wien sowie in den Räumlichkeiten des Südbahnhotels am Semmering.

„Beide Locations stehen für ein wichtiges Thema im Leben der gesamten Strauss-Familie, denn ohne Züge und das moderne Bahnreisen wäre der rasante Erfolg der Musikerdynastie in Europa und darüber hinaus wohl kaum denkbar gewesen“, heißt es am Dienstag in einer ORF-Aussendung. Die filmische Umsetzung übernahm erneut Michael Beyer, der am 1. Jänner 2025 auch die Bildregie für die Konzertübertragung des ORF verantworten wird.