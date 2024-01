„Nirgendshin als nach Altaussee“: Kulturhauptstadt in der Steiermark

Es gibt Orte, an denen zeigt sich die Idee der Europäischen Kulturhauptstadt 2024, die sich breit im Salzkammergut ausbreitet, von seiner besten Seite. So etwa im malerischen Altaussee, eine der steirischen Gemeinden, die im kulturellen Großreigen mitmischt. Und ein Ort, der nebst der überwältigenden landschaftlichen Schönheit am Fuße des Loser und am Ufer des Altausseer Sees kulturell sehr viel zu bieten hat. Wann, wenn nicht 2024, sollte man sich diese Schätze anschauen.

In Bad Ischl findet mit viel Trara die Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres statt, in Altaussee wurde etwas stiller tags davor das neu inszenierte Literaturmuseum aus der Taufe gehoben.

Bereits in den 1960er-Jahren begann der Gendarm Alois Mayrhuber, den literarischen Schatz des Ausseerlandes zu bergen. Er kontaktierte Nachfahren jener Literaten, die vor rund 100 Jahren die Gegend entdeckten, schätzten und sie als Inspirationsquelle nutzten. Mayrhuber sammelte alles, was er in die Finger bekam, und ab den 80er-Jahren wurden etwa im Schaubergwerk in Altaussee Teile davon gezeigt. Anfang der 2000er-Jahre siedelte die Sammlung dann ins Gemeindeamt, wo sie nun im neuen Gewand zu sehen ist.

Aus rund 100 Literaten konnten die Verantwortlichen auswählen, was alleine schon vom Reichtum an großen Töchtern und Söhnen zeugt, die die Region zu bieten hat. Gebürtige, „Zuagroaste“, Sommerfrischler — Ruhe und beeindruckende Umgebung sind offenbar ein perfekter Nährboden für schriftstellerisches Tun. Der Atlausseer See als „Tintenfass“, wie der Bürgermeister von Altaussee, Gerald Loitzl, passend erwähnt.

Vorerst hat man sich für 16 Autorinnen und Autoren entschieden, deren Leben und Schaffen in Wandbüchern präsentiert wird. Touchscreen und QR-Code bieten noch mehr „Schreibende“ und dank Archivmaterial zusätzliche Informationen. Von Hugo von Hofmannsthal über Arthur Schnitzler, Theodor Herzl — von dem auch ein Fahrrad in der Ausstellung zu sehen ist — bis zu Alfred Komarek und Barbara Frischmuth, die nicht weit weg vom neuen Literaturmuseum lebt, reicht die Bandbreite des Schatzes, den Altaussee hier zu bieten hat und stolz zeigt.

Auch Kaiser Maximilan I. von Mexiko findet sich in der Sammlung. Als er noch „nur“ Erzherzog von Österreich war, führte er genaue Tagebücher über seine vielen Reisen. Um die Aufzeichnungen „druckreif“ zu machen, brauchte Maximilian Unterstützung, die er sich von Franz Grillparzer erhoffte. Der empfahl ihm die Baronin Emilie von Binzer — und die hatte einen Sommersitz in Altaussee. Ein intensiver Briefwechsel entstand, und der spätere Kaiser von Mexiko war auch einige Male in Altaussee zu Besuch. Einige der letzten Zeilen vor seiner Exekution 1867 richtete Maximilian I. an die Baronin von Binzer: „Noch einmal sei mir gegönnt, bevor ich schuldlos einem unverdienten Tode entgegengehe, einige Zeilen rasch an Sie zu richten …“

Dem Autor und Journalisten Friedrich Torberg ist ein ganz besonderes Platzerl im Literaturmuseum gewidmet: Ein Ohrensessel lädt zum Verweilen ein, eine akustische Installation lässt seine Stimme erklingen und ein Blick aus dem Fenster zeigt seinen einstigen Wohnort. An der Wand ein Hinweis auf das geheime Rezept für die Krautfleckerl der Tante Jolesch (immer ein bisschen zu wenig davon kochen …) und bereits am Eingang seine Worte, die keine Erklärung mehr brauchen: „Wer nach Altaussee kommt, will nirgendshin als Altaussee …“

Von Mariella Moshammer