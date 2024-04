Nur 5,8 Euro für Kultur pro Oberösterreicher: Land kritisiert Bund

Das Land Oberösterreich gibt mit 117 Euro netto pro Einwohner nach Wien am meisten Geld für Kultur aus, das zeigt eine vom Zentrum für Verwaltungsforschung KDZ erstellte Studie für 2022. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) kritisierte in diesem Zusammenhang die geringe Förderung vom Bund für die Landeskultur.

Vom Bund flossen laut KDZ im Jahr 2022 – die Studie wurde im Auftrag der Stadt Innsbruck gemacht – gerade einmal 5,8 Euro pro Einwohner nach Oberösterreich. In Vorarlberg lag der Betrag bei 33,8 Euro, in Salzburg bei 31,5 Euro pro Einwohner, was sich mit den Festspielen in den jeweiligen Ländern erklären lässt.

In der Bundeshauptstadt gab es 30,1 Euro Förderung pro Wiener. Dies könne nicht so weitergehen, „vom Bund muss mehr kommen“, so Stelzer am Freitag in einer Aussendung.