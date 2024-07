Oberösterreichische Stiftskonzerte ziehen erfreuliche Bilanz

Mit einer Gesamtauslastung von 91 Prozent endete am 28. Juli die 51. Saison der OÖ. Stiftskonzerte. Die Bilanz: rund 7.000 Konzertbesucherinnen und -besucher und neun der insgesamt 19 Konzerte ausverkauft.

Höhepunkte bis zum Schluss

Das Abschlusswochenende der diesjährigen OÖ. Stiftskonzerte im Marmorsaal des Stiftes St. Florian bot nochmals künstlerische Brillanz auf allerhöchstem Niveau. Der Countertenor Jakub Józef Orliński – tags zuvor war er noch bei der feierlichen Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris aufgetreten – zog das Publikum mit seinem Programm „Beyond“ in seinen Bann. Mit dem Ensemble Il Pomo d’Oro gestaltete er einen Abend mit einem musikalischen Fokus auf italienischen Frühbarock.

Apropos Italien: Michael Oman und das Venice Baroque Orchestra unter der Leitung von Andrea Marcon begeisterte mit einem Programm rundum Antonio Vivaldi und schlossen die OÖ. Stiftskonzerte mit einer restlos ausverkauften Matinee ab.

Das Highlight der 51. Saison der OÖ. Stiftskonzerte war wohl das Gastspiel der Bamberger Symphoniker unter der Leitung von Herbert Blomstedt am 11. Juli 2024. Der bescheidene Maestro feierte an dem Tag seinen 97. Geburtstag und sein größter Wunsch war es, Bruckners 9. Sinfonie in der Stiftsbasilika St. Florian zum Klingen zu bringen. Diesen Wunsch konnten ihm die OÖ. Stiftskonzerte erfüllen.

Die Eröffnung der OÖ. Stiftskonzerte 2025 ist am 31. Mai 2025 in St. Florian geplant.