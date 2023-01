Oberösterreichs Bundesheer sucht den Superstar

Wer kennt diese Namen nicht: Bilderbuch, Falco, Gabalier, Seiler & Speer oder Stürmer? Jetzt sucht das oberösterreichische Bundesheer die Superstars von morgen.

„Unsere Soldaten und Soldatinnen sind so vielseitig talentiert, wie es Menschen in unserem Land gibt“, begründet der oö. Militärkommandant Dieter Muhr seine Idee und er gab auch den Anstoß, von der bestehenden Militärmusik heraus eine junge Pop- und Rockband zu gründen. Unter dem Namen Camouflash — zusammengesetzt aus Chamäleon Flashmob — formierte sich eine Gruppe, die sich aus Berufssoldaten und Grundwehrdienern zusammensetzt und dadurch auch personell ständig verändert.

„Wir wollen mit Camouflash auch einmal beim Woodstock der Blasmusik auftreten, werden aber nicht, wie vielleicht erwartet, einfach den Radetzkymarsch abspielen, sondern wollen mit einer Eigenkomposition aufzeigen und punkten“, gibt Muhr die Richtung vor.

Bandmitglieder kommen von der Militärmusik

Was hochtrabend klingt, ist durchaus realistisch: Allein in Oberösterreich gibt es jedes Jahr 1800 neue Grundwehrdiener und nicht wenige davon sind musikalisch vorbelastet. Sie alle finden in der perfekt organisierten Militärmusik eine spannende Aufgabe. Um das starre System zu verlassen, wurde die Militärmusik nach deren Fast-Abschaffung wieder wachgeküsst und der Spaß beim Musizieren oder erstmals auch beim Singen in den Mittelpunkt gerückt.

„Wir wollen nach dem militärischen Taskforce-Prinzip der Kreativität freien Lauf lassen und zugleich die Talente herausfiltern und fördern“, erklärt Muhr. „Durch die Einbindung von Grundwehrdienern ist eine ständige Fluktuation gegeben und die Vielseitigkeit wird zudem noch verstärkt. Unsere Band Camouflash passt das Repertoire übrigens dem Publikum an, nicht die Zuhörer müssen das akzeptieren, was gespielt wird.“

Erste Talentprobe schon abgegeben

Einige Talente hat das oö. Bundesheer bereits entdeckt, darunter etwa Lea Cenatiempo, die bisher nur daheim in der Badewanne gesungen hat und beim Galakonzert der Militärmusik OÖ mit der Interpretation von Adeles James-Bond-Hit „Skyfall“ für einiges Aufsehen sorgte. Die 20-jährige Militärmusikerin mit italienischen Wurzeln — Cenatiempo heißt übersetzt „Abendzeit“ — verlängerte sogar ihren Dienst beim Bundesheer, um sich musikalisch weiterzuentwickeln. Hier findet sie die nötige Unterstützung für eine mögliche Musikkarriere.

„Interaktion mit dem Publikum ist anders“

„Die Militärmusik spielt immer konzertant, also akustisch und ohne Verstärker. Im Unterschied dazu müssen wir mit unserer Band etwa tontechnische Herausforderungen beim Bühnenaufbau meistern. Dafür haben wir die Möglichkeit, musikalisch dazuzulernen und auch die Interaktion mit dem Publikum ist anders“, erklärt Bandleader Daniel Winkler (er spielt den Bass bei Camouflash und als Zweitinstrument Klarinette bei der Militärmusik). Zum engeren Kreis der Band gehören noch Stefanie Lindhuber (Keyboard/Querflöte), Lea Cenatiempo (Sängerin/Saxofon), Jonathan Schimpl (Schlagzeug) und Tobias Öller (Gitarre/Tenorhorn).

Die Formation tritt aber meistens mit zwölf Leuten auf – ergänzt mit Blechbäsern und Backgroundsängern – und verfügt über ein Repertoire, das von Hardrock bis Blues reicht. „Eigenkompositionen sollen der nächste Schritt sein. Dafür bekommen unsere jungen Talente jeden Spielraum, den sie dafür benötigen“, ist Muhr begeistert vom Können der jungen Bandmitglieder. Und wer weiß, vielleicht kommt der nächste heimische Superstar ja schon aus den Reihen der Militärmusik.

Wer Camouflash live erleben will, hat am 16. Februar Gelegenheit: Da soll die Band im Rahmen von „Life am Berg“ auf den Hutterer Böden in Hinterstoder auftreten.

Von Harald Engelsberger