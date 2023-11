Ökologisches Zaubermärchen begeistert

Premiere von „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ in Linz

Volles Haus und junges Theater. Eine Mischung, die offensichtlich auch in Zeiten von Handy und Internet funktioniert. Das beweist jetzt das Linzer Landestheater mit seiner neuen Produktion mit dem komplizierten Titel „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Michael Ende.

Ein ökologisches Zaubermärchen für Kinder ab 6, dessen Premiere am Sonntag in den Kammerspielen für Begeisterung sorgte.

Es geht um einen „Laborzauberer“ Dr. Beelzebub Irrwitzer und dessen Tante, die „Geldhexe“ Tyrannja Vamperl. Schon die Namen verweisen auf das, was deren Lebensinhalt ist: Tiere ausrotten, Bäume sterben lassen, Flüsse vergiften, mit einem Wort, die Umwelt zerstören. Am Silvesterabend stellt sich heraus, dass Dr. Irrwitzer für dieses Jahr noch nicht so viel ökologischen Schaden angerichtet hat, wie er laut Vertrag müsste.

Also heißt es nachschärfen, dabei soll ihm seine Tante behilflich sein. Doch es sind zwei Gegenfiguren im Spiel: Der Kater Mauritio di Mauro und der Rabe Jakob Krakel. Beide sind in geheimer Mission als Abgesandte des Hohen Rates der Tiere eingeschleust, um die bösen Umwelttaten zu verhindern. Schließlich kommt eine spezielle Art von „Wunschpunsch“ ins Spiel und führt zu einem zumindest aus der Sicht der Umwelt positiven Ende.

Kindgemäß, aber nie dümmlich-kindisch

Die Inszenierung von Nele Neitzke ist durch und durch kindgemäß, aber nie dümmlich-kindisch, im Gegenteil, die ökologische Problematik bleibt immer deutlich. Trotzdem ist das Ganze auch lustig, spannend und lässt zu, dass manche Kinder spontan ihre Beiträge in Richtung Bühne rufen.

Das Bühnenbild (Sandra Dehler) erweist sich als „zauberhaftes“ Ambiente im wörtlichen Sinn, geheimnisvoll und märchenhaft, aber auch mit so manchem Rauch als Hinweis auf die ernste Thematik. Eine riesige Uhr im Hintergrund, deren Räder durch die Drehbühne sichtbar werden, erinnert nicht zufällig daran, dass es für die Umwelt „Fünf vor Zwölf“ ist. Die Kostüme (ebenfalls Sandra Dehler) sind fantasievoll und gefallen dem jungen Publikum ganz offensichtlich, ebenso wie die Musik von Yakup Maurer.

Vor allem aber hervorzuheben sind die schauspielerischen Leistungen von Jonas Hämmerle als Zauberer, Dana Koganova als dessen Tante sowie Kevin Bianco als Kater und Vivian Micksch als Rabe.

Jede Figur hat ihren speziellen Charakter und wird dadurch zum Erlebnis für die Buben und Mädchen — und auch für die reichlich anwesenden Väter, Mütter, Omas usw. — im Saal.

Eines freilich sollte man nicht außer Acht lassen: Bei aller Märchenhaftigkeit ist das Stück auch anspruchsvoll, der Text manchmal dicht. Es ist daher sinnvoll, gerade jüngere Theaterbesucher im Vorfeld behutsam auf die Thematik einzustimmen.

Von Werner Rohrhofer