Österreichischer Buchmarkt 2023: Absatz-Rückgang, aber mehr Umsatz

Der österreichische Buchmarkt hat das abgelaufene Jahr 2023 mit einem leichten Umsatzplus von 0,8 Prozent im Vergleich zu 2022 abgeschlossen, was bei sinkendem Absatz von 3,6 Prozent und Kostensteigerungen vor allem auf Preissteigerungen zurückzuführen ist. Im stationären Buchhandel fiel das Minus mit 4,9 Prozent höher aus, das Umsatzplus beträgt hier nur 0,3 Prozent.

Wie der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) am Donnerstag mitteilte, war 2023 „wirtschaftlich kein leichtes Jahr für den Buchhandel“ und nimmt dabei Bezug auf die Inflationsrate von 7,9 Prozent, stark gestiegene Lohnkosten und hohe Energie- und Papierpreise.

An die Entwicklung im Vorjahr anschließend sei der Absatz 2023 erneut gesunken, die Buchpreise jedoch um 4,6 Prozent gestiegen. 2022 kostete ein Buch durchschnittlich 15,32 Euro, im Jahr 2023 waren es 16,03 Euro. Im stationären Handel stiegen die Buchpreise gar um 5,4 Prozent, was jedoch immer noch unter der Inflationsrate liege.

Belletristik: Zuwachs von 5,2 Prozent

Im Umsatzvergleich stieg die Belletristik mit einem Zuwachs von 5,2 Prozent vergleichsweise gut aus. Kinder- und Jugendbücher verzeichneten einen Umsatzanstieg von 2,0 Prozent, Reisebücher um 1,7 Prozent. Das Sachbuch kommt immerhin auf ein Plus von 0,8 Prozent. Im negativen Bereich liegen Ratgeber (minus 3,2 Prozent) sowie Bücher zu wissenschaftlichen Themen. Die Bereiche Naturwissenschaften, Medizin, Information und Technik verzeichnen dabei mit minus 9,2 Prozent den mit Abstand schlechtesten Umsatz.

Höhere Buchpreise

Die Entwicklungen am heimischen Markt zeigen laut HVB ähnliche Tendenzen wie in Deutschland. Dort stieg der Umsatz stärker als auf dem heimischen Markt (plus 2,9 Prozent im Gesamtmarkt, plus 2,8 Prozent im stationären Handel), was allerdings den höheren Buchpreisen zu verdanken sei. Diese stiegen insgesamt um 4,9 Prozent, während die Absatzzahlen um 1,9 Prozent sanken.

Der Hauptverband verweist auf die „nach wie vor bescheidene Konsumbereitschaft“ der Kundinnen und Kunden und warnt: „Wenn Buchhandlungen vor Ort von sinkenden Verkaufszahlen besonders betroffen sind, kann sich das auf die inhaltliche Vielfalt negativ auswirken.“ Schließlich würden aufwendig und persönlich kuratierte Sortimente mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Sichtbarkeit von Nischentiteln beitragen. „Auch Publikationen kleinerer Verlage erhalten auf diesem Weg oft mehr Aufmerksamkeit.“