Österreichischer Filmpreis wird zum 13. Mal vergeben

Im Wiener Globe versammelt sich am Donnerstagabend die heimische Filmbranche, um zum 13. Mal den Österreichischen Filmpreis an die Besten des abgelaufenen Jahrgangs zu verleihen. An der Spitze des Nominiertenfeldes rangiert dabei Marie Kreutzers „Corsage“ mit acht Nennungen. Dem Sisi-Drama dicht auf den Fersen ist mit sieben Gewinnchancen David Wagners Bundesheer-Liebesgeschichte „Eismayer“.

In der Königskategorie bester Film matchen sich die beiden Werke mit Adrian Goigingers Kriegsbiografie „Der Fuchs“ und dem semidokumentarischen Projekt „Vera“ von Tizza Covi und Rainer Frimmel. Über die Preise in den insgesamt 16 Kategorien entscheiden die rund 600 Mitglieder der Akademie des Österreichischen Films. Für die künstlerische Gestaltung der Gala zeichnet Regisseurin Catalina Molina verantwortlich, die das Motto „Durch die Nacht zum Licht“ auserkoren hat.

oesterreichische-filmakademie.at

Lesen Sie auch