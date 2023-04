Olga Zado, ein sanfter Wirbelwind

„Sanfter Wirbelwind“ – mit diesem eigentlich unmöglichen Begriffspaar lässt sich die Art und Weise, in der die ukrainische Pianistin Olga Zado am Dienstag im Mittleren Saal des Linzer Brucknerhauses den drei letzten Klaviersonaten Franz Schuberts begegnete, treffend charakterisieren.

Diese Sonaten hatte Schubert 1828 in seinen letzten Lebensmonaten geschrieben. Sie kann man als pianistische Höhepunkte und exemplarisches Vermächtnis ebenso sehen wie als geniales, in die Zukunft weisendes Experimentierfeld, das jedoch von der „klassischen“ Sonatenform eingegrenzt ist.

Zado widmete sich ihrem Monsterprogramm in gleichem Maß bravourös und eigenwillig; in überaus zurückhaltendem Outfit und ohne jede theatralisch-virtuose Gestik betonte sie vor allem expressive Kontraste dieser an originellen Einfällen nicht gerade armen Perlen der Klaviermusik.

So kam die fast orchestrale Wucht der Sonate Nr. 19 in c-Moll voll zur Geltung und im Gegensatz dazu die kontemplative Nr. 21 in B-Dur mit ihrem legendären „Andante sostenuto“. Eine Mittelposition zwischen diesen beiden Eckpunkten nahm die in Form und Inhalt eher ausgeglichene Nr. 20 in A-Dur ein.

Zados Stil steckt in Dynamik und Agogik ein sehr weites Interpretationsfeld ab: In ihm droht zwar manchmal die Form zu zerbröseln, doch ermöglicht es — so wie das sich stets erneuernde Lichtspiel eines Diamanten — viele überraschende Assoziationen und faszinierende Entdeckungen im schier unergründlichen Wesen dieser Meisterwerke.

Das in beachtlicher Zahl erschienene Publikum zeigte sich begeistert und erreichte eine exzellent musizierte Zugabe: das furiose 2. Impromptu aus op. 90 Schuberts. Am Ende: Standing Ovations!