Olympische Spiele bescherten dem ORF ein Millionenpublikum

Die Olympischen Spiele in Paris haben dem ORF ein Millionenpublikum beschert. Etwas mehr als 4,9 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten die Bewerbe zumindest kurz (weitester Seherkreis), was einem Marktanteil von 65 Prozent entspricht.

Quotenhighlight 100-Meter-Finale der Herren

Quotenhighlight war das 100-Meter-Finale der Herren am 4. August, das im Schnitt 737.000 Sportfans (31 Prozent Marktanteil) sahen, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Montag mitteilte.

Überhaupt erwiesen sich die Leichtathletik-Bewerbe als Renner. So belegten das 400-Meter-Finale der Herren am 7. August mit durchschnittlich 735.000 Interessierten Platz zwei, gefolgt vom Diskus-Finale mit Österreichs Lukas Weißhaidinger – ebenfalls am 7. August – mit 722.000 TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern.

Medaillenfeier in der Hofburg

Zu Ehren der erfolgreichen ÖOC-Athletinnen und -Athleten findet am morgigen Dienstag eine Medaillenfeier in der Wiener Hofburg statt. ORF 1 überträgt das Event ab 18.25 Uhr.