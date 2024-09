ORF feiert Anton Bruckner – und das Stift St. Florian

Dienstag um 22.35 Uhr in ORF 2: „Die vielen Gesichter von Sankt Florian“ - Festkonzert am Mittwoch, neues Porträt am Freitag

Der ORF widmet Anton Bruckner zum 200. Geburtstag einen großen trimedialen Jubiläumsschwerpunkt. Auftakt ist am 3. September, am Vorabend des runden Geburtstags, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Johannes Rosensteins neue Dokumentation „Mauern der Freiheit – Die vielen Gesichter von Sankt Florian“. Dem Chorherrnstift war Bruckner seit seiner Kindheit eng verbunden.

Danach stehen um 23.20 Uhr in „kreuz und quer“ in einem Film von Valentin Badura die „Forscher Gottes“, nämlich „Mönche und Ordensleute, die kirchliches Leben und Wissenschaft gegen alle Widerstände und Zweifel verbanden“ im Mittelpunkt – von Gregor Mendel, dem Urvater der Genetik, bis zu Georges Lemaître, dem Begründer der Urknall-Theorie.

Historische Zeitzeugen am Wort

Am Geburtstag selbst, dem 4. September, steht auf ORF III die live-zeitversetzte Ausstrahlung des vom Bruckner Orchester Linz gespielten Festkonzerts (21.05 Uhr) aus der Basilika St. Florian auf dem Programm. Am Freitag (6. September, 22.35 Uhr) zeigt ORF 2 Thomas Machos neues Porträt „Anton Bruckner – Das rätselhafte Genie“, in dem historische Zeitzeuginnen und -zeugen von Schauspielerinnen und Schauspielern wie Martina Ebm, Brigitte Kren, Wolfgang Hübsch, Fritz Karl und Erwin Steinhauer verkörpert werden.

Geburtstags-Party auf Ö1

Teil eines umfangreichen Bruckner-Programms im Radiosender Ö1 ist „Anton Bruckners Geburtstags-Party“ am Mittwoch um 19.30 Uhr: Johannes Leopold Mayer und Bertl Mütter feiern im Gespräch mit Eva Teimel den Komponisten. Zu den Höhepunkten des Musikprogramms zählt am Samstag, dem 7. September, um 15.05 Uhr eine Aufnahme vom Grafenegg Festival 2024: Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielt unter der Leitung von Sir Simon Rattle Bruckners 4. Symphonie und „Aquifer“ von Thomas Adès.