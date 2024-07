Outstanding Artists Awards heuer für 13 Künstler und ein Kollektiv

Die vom Kulturministerium vergebenen Outstanding Artists Awards gehen heuer an 13 Künstler und ein Kollektiv. Zu den Ausgezeichneten, die sich über ein Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro freuen dürfen, gehören Schauspielerin Julia Franz Richter in der Sparte Darstellende Kunst, der heuer in Cannes vertretene Regisseur Mo Harawe in der Kategorie Spielfilm sowie Musikerin Anja Plaschg alias Soap&Skin.

Mit den Preisen würdige man „künstlerische Höchstleistungen, die gesellschaftliche Impulse setzen oder einfach durch ihre besondere Kreativität und Innovation herausragen“, wurde Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Montag in einer Aussendung zitiert. „Die Preisträgerinnen und Preisträger berühren mit ihren Werken, sie reflektieren unser Sein auf unterschiedlichste Weise und es gelingt ihnen immer wieder, Barrieren zu überwinden und neue Ausdrucksformen zu finden. Sie zeigen uns, wie kraftvoll und wichtig Kunst für jeden Einzelnen von uns und für die Gesellschaft als Gesamtheit ist.“

Lesen Sie auch

In der Sparte Bildende Kunst wird Abdul Sharif Oluwafemi Baruwa ausgezeichnet, den Preis für dokumentarischen Essayfilm erhält Selma Doborac und für experimentelles Design wird Felix Lenz prämiert. Weitere Auszeichnungen gehen an Christina Seewald (experimentelles Modedesign), Martin Mackowitz (experimentelle Tendenzen in der Architektur), Regina Hofer (Karikatur und Comics), Raffaela Schöbitz (Kinder- und Jugendliteratur), Ulrike Königshofer (Künstlerische Fotografie), Laura Freudenthaler (Literatur) und Olena Newkryta (Medienkunst). In der Kategorie Kulturinitiative wird das Kollektiv Klangfolger Gallneukirchen mit dem Preis bedacht.

Die Outstanding Artists Awards werden jährlich vom Kulturministerium verliehen an Künstlerinnen und Künstler, „die ein aussagekräftiges Oeuvre vorweisen können und deren Arbeiten von künstlerisch überregionaler Bedeutung sind“. Ausgewählt werden die Preisträger von unabhängigen Expertenjurys.