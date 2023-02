Perlen mit Gefühlsverstärker

Ein alternder, aber noch immer hochangesehener französischer Sternekoch verliert den Schwung, ist körperlich schwer bedient, mit seiner Familie kommt er auf keinen grünen Zweig.

So ausgelaugt macht er sich auf den Weg nach Japan und will den ultimativen Geschmack finden, umami, ein bisschen von allem und sehr wohlschmeckend. Das könnte eine klassische Komödie werden, mit vielen Kultur-knallt-auf-Kultur-Späßchen und einer Lösung à la „Kung Fu Panda“: Die geheime Zutat bist du!

Lesen Sie auch

Sichtbares Zeichen eines Lebensstils

Komplett falsch liegt man mit dieser Vermutung bei „Der Geschmack der kleinen Dinge“, der zweite Film von Regisseur Slony Sow und der aktuelle von Schauspiel-Urgestein Gérard Depardieu, nicht, aber irgendwie dann doch. Komödie ist der Film auf keinen Fall, und auch wenn Depardieu einmal in einen Kimono gehüllt durch eine Schneelandschaft radelt — diese Szene ist nicht symptomatisch für den Streifen.

Da schon viel mehr jene, in der der Koch nackt in einem Waschraum sitzt, der permanente Genuss hat Spuren auf seinem Körper hinterlassen, von allem immer mehr hat ihn ganz offensichtlich nicht glücklich gemacht. Auf Gabriel Carvins Brust prangt eine Narbe, unübersehbares Zeichen seines Lebensstils, eine schwere Operation am Herzen hat er überstanden, die Unzufriedenheit blieb.

Er ist einer Midlife-Crisis weit entwachsen, egozentrisch, grantig, schwierig ist er trotzdem. Und nicht glücklich mit seinem Leben. Als Carvin auf seiner Reise in einem Röhrenhotel einen Geschäftsmann trifft, teilen die beiden die Einsamkeit, der Japaner ist Erzähler und Rahmen der Geschichte.

Doch es gibt nicht nur die alten Männer, die mit ihren Verfehlungen und den Unwegsamkeiten der Welt zurechtkommen müssen, auch die Jungen haben es nicht leicht. Die Enkelin jenes japanischen Koches, von dem Gabriel sich geschmackliche Erleuchtung erwartet, wurde im Internet vom Ex mit Nackfotos bloßgestellt, Carvins älterer Sohn läuft Gefahr, im Schatten seines Vaters zu versinken, der Jüngere muss selbst gezogene Grenzen überschreiten.

Manchmal hält das Leben Perlen für uns bereit, weitaus häufiger aber nicht. Doch so hoffnungslos lässt Filmemacher Slony Sow uns nicht zurück, er zeigt eben auch, wie wir uns gegenseitig Kraft geben können, wie wir den anderen aufrütteln, die Leichtigkeit zu sehen und zu leben. So wird aus „Der Geschmack der kleinen Dinge“ ein Roadmovie mit absurden Begegnungen, aber auch ein kitschiger Lebensratgeber-Film, weniger mit Geschmacks- als Gefühlsverstärker.

Von Mariella Moshammer