Piano-Jazz als elegischer Grenzgang

Unscheinbar betritt er die Bühne im vollen Mittleren Saal des Brucknerhauses in Linz. Was dann am Steinway-Flügel folgt, ist jedoch alles andere als zurückhaltend. Da fließen und perlen die Akkordfolgen über sämtliche Oktaven des Klaviers, mal leise und elegisch, dann wieder ausdrucksstark und donnernd.

Der israelische Ausnahmepianist Yaron Herman kennt keine Genregrenzen und wechselt zwischen Jazz, Pop und Klassik mühelos hin und her. Sehr schön zu hören in seinem jüngsten Soloprogramm „Alma“, das er mit viel Hingabe zu 90 Prozent improvisiert und dazwischen Standards einstreut, wie etwa Frank Sinatras „ I Get a Kick Out of You“. Zu Beginn jedes Stückes in sich gekehrt, entwickelt der Pianist aus den Sets eine klaviertechnisch brillante Dynamik, die ihn mittlerweile in eine Reihe treten lässt mit berühmten Vorbildern wie Chick Corea und Keith Jarrett, der 1975 mit dem legendären „The Köln Concert“ als Pionier am Jazz-Piano völlig neue Ansätze der Improvisation ins Spiel brachte.

Und so leuchtet hier ein weiterer Stern am Jazzpiano-Himmel auf. Wie Yaron Herman virtuos die elegische Ballade „Ode to Nearness“ mit inniger Hingabe zum Besten gibt, in ständig reflektierendem Dialog mit sich und dem Steinway, bei „Tone Field“ einen schrägen Abstecher in den Free Jazz macht oder bei „Round Blue“ mit ganzem Körpereinsatz über die Tasten fegt, ist mehr als gekonnt. Zum Niederknien schön auch seine Improvisation über Leonhard Cohens „Hallelujah“.

Dieses Klavierspiel macht den 42-Jährigen zu einem der gefragtesten Pianisten seiner Generation. Spielfreude und eine scheinbar unerschöpfliche Energie zeichnen ihn aus. Dabei hat der Jazz-Pianist überhaupt keine Starallüren und auch keine Berührungsängste mit seinem begeisterten Linzer Publikum. Dieses dankte ihm seinen zweistündigen Auftritt mit langem Applaus und holte sich dafür noch drei Zugaben an diesem bewegenden Konzertabend.