PIXI-Buch zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner

Das Brucknerjahr 2024 steuert auf seinen Höhepunkt zu. Vor 200 Jahren hat der oberösterreichische Komponist und Musiker in Ansfelden das Licht der Welt erblickt, ein Jubiläum, das am 4. September ausgiebig mit einem „24-Stunden-Geburtstagsfest“ gefeiert wird.

Damit auch die Kleinsten mitfeiern können, hat sich die OÖ KulturEXPO etwas Besonderes einfallen lassen: In enger Zusammenarbeit mit dem Anton Bruckner 2024-Kulturvermittlungsteam entstand im Carlsen Verlag ein eigenes PIXI-Buch, das am 4. September in allen oberösterreichischen Kindergartengruppen gelesen werden kann.

Die Geschichte rund um Sofia und David, die in „Die Zaubersinfonie“ Anton Bruckner persönlich begegnen, stammt von Christiane Bartelsen, die Zeichnungen von Sandra Kissling. Sie ist bestens geeignet für 3- bis 6-Jährige und alle darüber hinaus.

Neben allen Kindergartengruppen in Oberösterreich werden auch die öffentlichen Büchereien und Bibliotheken mit dem Büchlein beliefert. An ausgewählten Stellen, u.a. dem Florianer Stiftsladen im Stift St. Florian, dem Linzer Schlossmuseum, dem Anton-Bruckner-Museum Ansfelden, dem Sumerauerhof und den Museen der Stadt Linz, kann das besondere Bruckner-Buch erworben werden.

„PIXI-Bücher sind seit über 60 Jahren in Kinderzimmern zuhause. Nun zieht mit ‚Die Zaubersinfonie‘ Anton Bruckner und seine magische Musik dort ein und bringt eine spannende Geschichte rund um die Vierte Sinfonie in die Hände der kleinen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher“, so Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer.

Übrigens: Bis 27. Oktober ist noch jeder Sonntag in Oberösterreich ein „Suuuperkulturfamiliensonntag“. Jeweils von 13 bis 16 Uhr wird bei der Ausstellung „Wie alles begann. Bruckners Visionen“ im Stift St. Florian ein buntes Programm mit multisensorischen und interaktiven Angeboten und Bastelstationen rund um Anton Bruckner, seine Zeit und seine Welt für Familien angeboten. Zusätzlich startet jeden Sonntag um 14.30 Uhr eine kindgerechte Führung durch die Ausstellung.