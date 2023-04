Was ist „Klassismus“? Nein, kein Rechtschreibfehler statt Klassizismus oder Rassismus. Wobei Letzteres der Sache durchaus nahe kommt: Klassismus ist die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft und gesellschaftlichen Schicht, eben ihrer „Klasse“.

Und genau darum geht es in dem Stück „Café Populaire“, das am Donnerstag auf der Studiobühne des Landestheaters Premiere hatte. Eine engagierte, aber durchwachsene Produktion als Plädoyer für die „Zu-kurz-Gekommenen“.

Hehrer Anspruch

Das Stück stammt von der in München geborenen Autorin Nora Abdel-Maksoud und entstand im Jahr 2018. Im Mittelpunkt steht Svenja, eine junge Akademikerin, die als Clown in einem Hospiz arbeitet und mit ihrem — wenn auch erfolglosen — Programm die Welt zum Guten verändern will.

Vor allem will sie die Klassenunterschiede überwinden, die es Menschen aus niedrigeren Schichten und ohne akademische Ausbildung schwer machen, im Leben erfolgreich zu sein. Zu diesem Zweck nimmt sie ein Video mit dem „Dienstleistungsproletarier“ Aram auf, um die Diskriminierung von Menschen wie ihm anzuprangern. Dieser hehre Anspruch Svenjas wird freilich durch ihr „zweites Ich“ namens „Der Don“ — er sitzt gemeinerweise in ihrem Kopf — immer wieder unterlaufen.

Don will Erfolg und für ihn sind die Klassenunterschiede selbstverständlich. Zum Knackpunkt der Geschichte wird der Umstand, dass das Künstlerlokal „Café Populaire“ zur Verpachtung ansteht und sowohl Svenja als auch Aram sich darum bewerben und so zu Konkurrenten werden. Don übernimmt das Kommando, das hohe humanitäre Ziel schrumpft.

Rasanz bis zur Hast

Regisseurin Lisa-Katrina Mayer setzt in der Linzer Inszenierung (Bühne und Kostüme Dominik Freynschlag) auf Rasanz und Action, die jungen Darstellerinnen und Darsteller — Studierende der Anton Bruckner Universität — müssen vollen Körpereinsatz zeigen. Schon am Anfang ist eine clowneske Tanzeinlage verlangt, bei der man als Zuseher nicht recht den Sinn für das Ganze zu erkennen vermag.

Auch im weiteren Verlauf muss das junge Team körperlich alles geben bis hin zu Szenen in einem schmalen, niedrigen Holzgestell als Rahmen für die gespielten „Videos“. Die Rasanz schlägt zum Teil in unnötige Hast um, für Zwischentöne bleibt kaum Zeit, Differenzierung findet sich nicht. Das gilt auch für das Stück selbst.

Es mag ja legitim sein, dass die Autorin aus ihrem antikapitalistischen und antibürgerlichen Herzen keine Mördergrube macht, aber weniger gesellschaftspolitisches Schwarz-Weiß wäre mehr im Sinn der Sache gewesen. So fühlt man sich bei manchen narrativen Passagen wie bei einem Happening linksradikaler Studenten.

Nachwuchstalente

Hoffnung für die Zukunft machen jedenfalls die Absolventen der Bruckner Universität. Jonatan Fidus Blomeier gibt die Svenja — ein etwas eigenartiger Einfall der Regie, diese Rolle mit einem Mann zu besetzen — überzeugend in ihrer Ambivalenz zwischen Gut-Mensch und persönlichem Erfolg. Der Don — dafür mit einer Frau besetzt — ist bei Hanna Kogler ein berechnender und cooler Typ, genau so, wie Svenja eigentlich nicht sein will.

Alexandra Diana Nedel als „altlinke“ Hospizpatientin glaubt man diese Figur und Joel Dufey ist ein „Aram“, der seine unterprivilegierten Jobs liebt, aber auch alles daran setzt, durch das Café Populaire gesellschaftlich aufzusteigen.

Alles in allem 90 interessante Theaterminuten, herausfordernd sowohl, was das Thema als auch die Inszenierung betrifft. Das Publikum jedenfalls war begeistert.