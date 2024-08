Popfestival Waves Vienna lockt zur Reise durch die Genres

Auch heuer ist es wieder so weit: Beim Waves Vienna finden sich aufstrebende Künstlerinnen und Künstler am Wiener Gürtel ein und geben Einblicke in unterschiedliche Genres sowie unbekannte Strömungen aus aller Welt. Zum 14. Mal können von 5. bis 7. September über 100 Acts auf zehn Bühnen zwischen den Clubs The Loft und B72 besucht werden. Weitere Locations sind etwa das Chelsea oder die Brunnenpassage. Begleitet wird das Festival von einer Musikkonferenz am Karlsplatz.

Bekannt ist die Veranstaltung vor allem für das vielfältige Musikangebot unter dem Motto „East meets West“, mit einem alljährlichen Land, das im Fokus steht. Dieses Jahr ist Kolumbien im Zentrum, unter anderem von dem Gitarristen und Sänger David Arcos vertreten, dessen Popsongs mit südamerikanischen Klängen und Spuren von Melancholie durchzogen sind. Außerdem sind die R’n’B-Sängerin Phaedra und das Duo Wukamash, das karibische Rhythmen mit Hip-Hop-Sounds vermengt, aus dem Schwerpunktland dabei.

Das weltweite Musikaufgebot zeigt sich auch durch Sängerin Jazzygold. Die von den Färöer-Inseln stammende Künstlerin hat kenianische Wurzeln und kombiniert an Lorde erinnernde Soullieder mit R’n’B. Elektrosounds im Ambientstil bringt die Französin Elle Valenci in das Festival mit ein. Spannender Musikmix ist von der Band Komisiia aus der Ukraine zu erwarten, die Disco mit Indie-Pop, lateinamerikanischen Vibes und Funk untermalt. Shoegaze wird von der deutschen Sängerin Ceci kommen, die ihre verträumte Stimme mit ihrer E-Gitarre begleitet.

Wer gerne Alternative-Rock hört, sollte zu den Auftritten der schottischen Band Swim School oder der heimischen Gruppe Ischia gehen, die eine Woche später ihr Debütalbum „leave me to the future“ veröffentlicht. Zudem ist Österreich beispielsweise durch Ex-Bilderbuch-Schlagzeuger Andreas Födinger mit seinem Projekt AF90 sowie das Indie-Pop-Trio oh alien vertreten. Mit dabei ist auch die Wienerin Edna Million, die mit ihrer außergewöhnlich tiefen Stimme zu einer nostalgischen Zeitreise einlädt.

Begleitet werden die musikalischen Auftritte von der Musikkonferenz Bzzzz am Karlsplatz, auf der sich Musiker, Experten und Labelbetreuer austauschen können. Außerdem werden Workshops, Listening Classes und Diskussionen veranstaltet.

