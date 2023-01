Portale in neue Welten

Eine Sogwirkung entfaltet eine riesige Installation, die sich über eine den Raum teilende Wand im Untergeschoß des Linzer Lentos ausbreitet. Sofort, jedoch vergeblich, versucht das Auge, Gegenständliches, Konkretes zu erfassen, man taucht ein.

Was die österreichische Künstlerin Anita Witek, die in Wien und London Malerei und Fotografie studiert hat, in 3D als Werk für die Ausstellung „Unvorhersehbare Ereignisse“ (bis 26. April) geschaffen hat, ist das Ergebnis eines Prozesses des Sammelns, Auswählens und Neu-Arrangierens von Bildern und Texten aus Büchern und Zeitungen.

Und soll dem Betrachter als Rückzugsort und „Portal“ in neue Welten dienen. Quasi als Fortsetzung hat Witek Bänke mit skulpturalen Elementen dazu gebaut.

Kleine Schwarz-Weiß-Bilder, für die Witek ihre Collagen fotografiert hat, sind im Lockdown entstanden. Sie tragen Titel wie „Trollfarm“ oder „Safe space“ und dokumentieren den Einfluss von Social Media und Co.. Eine Arbeit zeigt den Flughafen Frankfurt.

Witek erinnert daran, wie sie in den 1980ern das Fliegen als etwas Positives, Fortschrittliches erfahren hat, eine Konnotation, die heute angesichts von Klimakrise und Co. so nicht mehr gilt und Fragen für die Zukunft aufwirft. Witek: „Unser ganzes Leben ist eine Aneinanderreihung unvorhersehbarer Ereignisse.“