„Power Ranger“ Jason David Frank gestorben

Der ehemalige „Power Ranger“-Star Jason David Frank ist tot. Wie das US-Promiportal „TMZ“ meldete, starb der Schauspieler und Martial-Arts-Sportler am Samstag im Alter von 49 Jahren in seinem Haus in Texas.

Auch die „New York Times“ bestätigte mittlerweile seinen Tod. Die Todesursache soll Selbstmord gewesen sein.

In einer veröffentlichten Erklärung heißt es, dass sich die Familie und die Freunde von Jason David Frank Respekt für die Privatsphäre in dieser „schrecklichen Zeit“ wünschen. Weitere Kommentare werde es nicht geben. Frank hinterlässt vier Kinder.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at