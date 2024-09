Poxrucker Sisters: Neue Single und Tour im Herbst

Am Freitag erscheint „So jung kumma nimma zaum“

Nach einer Babypause melden sich die Poxrucker Sisters zurück. Inspiriert von persönlichen Erlebnissen feiern sie mit „So jung kumma nimma zaum“ Leben, Freundschaft und gemeinsame Zeit. „Er ist ein Dankeschön an uns und unsere Fans für die gemeinsame Zeit!“ so die Oberösterreicherinnen in einer Aussendung.

Die mit dem Amadeus 2023 ausgezeichneten Songwriterinnen schreiben seit vielen Jahren ihre Songs selbst. Der neue Titel ist ein eingängiger Popsong geworden, der harmonisch die Höhen und Tiefen des Lebens besingt.

Im Herbst 2024 treten die Poxrucker Sisters in ausgewählten Locations mit ihrer Band auf und bestreiten neue musikalische Wege. Nach ihren Band- & Akustiktourneen in den letzten zehn Jahren wird erstmals ihr Bandkonzert zu einem Unplugged-Erlebnis. bei dem sie ihre bekanntesten und beliebtesten Songs, auch neue Arrangements, präsentieren.