Präsentation ohne Behübschung

Beeindruckende Vielfalt: Galerie Artosphäre in Schloss Puchenau

Viel Atmosphäre in der Galerie Artosphäre von Bernhard Fleischanderl im Erdgeschoss von Schloss Puchenau: Drei große, weiß getünchte Räume — auf Behübschung und Firlefanz verzichtet man — werden auf 130 Quadratmetern mit zeitgenössischer Kunst aus ganz Europa behängt. Der Schwerpunkt liegt auf Österreich, speziell auf Oberösterreich.

„Ich orientiere mich an der künstlerischen Qualität, nicht an einer bestimmten Stilrichtung oder Technik. Manche Konzepte sind mehr intellektuell, andere eher visuell. Bei der letzten Gemeinschaftsausstellung von elf Kunstschaffenden zum Thema ‚Landscapes‘ war die Vielfalt beeindruckend: monochrome Arbeiten bis hin zu viel Farbe, wenig bis stark abstrahierend, Kaltnadelradierungen, Fotos, Plastiken …“, so Fleischanderl.

Lesen Sie auch

Kunst sammelte er schon als Student, doch studiert hat er Unternehmensführung, Management und Psychologie. Beruflich tourte er, verantwortlich für den Export einer Maschinenbaufirma, durch die halbe Welt.

Zu Beginn 2020 machte sich Fleischanderl als Kunstberater selbstständig. Das Geschäft lief gut, doch mit jedem Lockdown mussten bislang bewährte Konzepte verworfen und neue angedacht werden: von Pop-Art-Ausstellungen im Schiffmeisterhaus in Ybbs bis zu dreitägigen Eventausstellungen „Kunst in Verbindung mit Musik und Literatur“.

Am 8. April vergangenen Jahres eröffnete Fleischanderl seine Galerie in Puchenau. Zwei renommierte, in Oberösterreich geborene Bildhauer und Konzeptkünstler, Gerhard Knogler und Arnold Reinthaler, zeigen von 3. Mai 2023 bis 17. Juni 2023 zum Thema „Ein Spaziergang durch die Welt“ ihre aktuellen Werke.