Preis zur Förderung digitaler Kunst wieder ausgeschrieben

Bereits zum zweiten Mal schreibt die Energie AG Oberösterreich in Kooperation mit der OÖ Landes-Kultur GmbH einen Preis für digitale Kunst aus. Er ist mit 4.500 Euro dotiert und wird von einer unabhängigen Fachjury vergeben.

Zielsetzung

Digitale Kunst führte lange ein Schattendasein im Kontext musealer Sammlungen, obwohl gerade in diesem Bereich viele visionäre und zukunftsweisende Projekte stattfinden. Zur Förderung der Digitalkunst-Szene wird dieser Preis unter dem Titel „Die Welt, in der wir leben wollen“ österreichweit ausgeschrieben. Er richtet sich speziell an junge Künstler und versteht sich als Förderung und Anerkennung von innovativer, zukunftsorientierter Kunst in allen digitalen Medien.

Bewerbungsrichtlinien

Um den Preis für digitale Kunst kann sich jede Person bis zum 40. Lebensjahr (Jahrgang 1984 oder jünger) bewerben, die entweder aus Österreich stammt oder hier seit mindestens vier Jahren ihren ständigen Wohnsitz und Mittelpunkt ihres Lebensinteresses hat. Bei Nachweis von Kindererziehungszeiten erhöht sich die Altersgrenze pro Kind um 3 Jahre, maximal auf 5 Jahre.

Jede Bewerbung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Für eingereichte Werke kann keine Haftung übernommen werden. Die Bewerbungsunterlagen für den Preis für digitale Kunst prüft eine unabhängige Fachjury, die der Energie AG einen Preisvorschlag macht. Der Preis wird im Rahmen einer Feier in den Räumen der Energie AG verliehen. Die prämierten Arbeiten der Preisträgerin bzw. des Preisträgers werden in einer Ausstellung in der Energie AG präsentiert. Die Teilnehmer:innen erklären sich bereit, einige ihrer Werke für diese Ausstellung im Power Tower der Energie AG zur Verfügung zu stellen. Mit der Einreichung nehmen die Teilnehmenden zur Kenntnis, dass die Energie AG abgesehen von dem ausgeschriebenen Preisgeld keine weiteren Honorare bezahlt.

Bewerbungsunterlagen

Einzureichen sind Arbeiten zum Thema „Die Welt, in der wir leben wollen“ über das vollständig ausgefüllte Einreichformular auf der Homepage der OÖ Landes-Kultur GmbH. Eingereicht werden können Text-, Bild- und Videodateien in einer Anzahl von maximal 10 Stück. Ebenfalls erforderlich ist ein Lebenslauf samt Angaben über die künstlerische Tätigkeit im Format PDF.

Einsendeschluss ist der 30. April 2024