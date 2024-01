Premiere: Perspektivwechsel aufs „Hoamatland“

Dem Stelzhamer Franzl, geboren 1802, wie soll man ihm beikommen? Unser „Hoamatland“ hat er getextet, abscheulicher Antisemit soll er gewesen sein. Kann man das Lied trotzdem noch gelten lassen? Was kann der Liedtext dafür, dass sein Verfasser auch Verwerfliches äußerte? Ist dieser Schriftsteller es überhaupt wert, dass man ihm einen ganzen Theaterabend widmet?

Der Dramatiker Thomas Arzt, geboren 1983 in Schlierbach, erbringt den Nachweis: Ja, es ist notwendig! Sein Schauspiel „Das unschuldige Werk“ feierte am Samstag in den Kammerspielen eine gelungene Premiere. Regisseur Stephan Suschke (zum letzten Mal als Schauspielchef am Landestheater) nähert sich der Person und dem Künstler Franz Stelzhamer auf vielen Ebenen.

Er umzingelt ihn historisch, stellt ihn zugleich in eine mögliche Jetztzeit und blickt auf Stelzhamer aus der Sicht seiner Frauen bis hin zum aktuellen Cancel-Culture-Blick auf das Standbild im Volksgarten und den Text der Landeshymne. Zu Lebzeiten wird Stelzhamers Lyrik eingestuft als „naiv, banal, aber süß“, oder „Mittelmaß, das feststeckt“, andernorts aber erntet er literarische Lorbeeren mit seinen kunstvollen, in der Mundart seiner Innviertler Heimat verfassten Gedichte.

Die Bühne von Momme Röhrbein besteht analog zum Wesen des Dichters aus immer gleichen kleinen bis haushohen Transportkisten, in steter Veränderung mit simpler Ästhetik, als Kutschen, kleine intime Zimmer oder Plätze in Linz, Wien und Salzburg, immer für Überraschungen gut.

Geschickte dramaturgische Konstruktion

Eine geschickte dramaturgische Konstruktion führt chronologisch durch das sorgfältig recherchierte Beziehungsleben Stelzhamers von der ersten Jugendliebe bis zur zweiten Gattin, die ihn überlebte. Als „brechtmäßig“ verfremdendes Element erscheint die 11-jährig gestorbene Tochter Lini. Zwischen den Szenen reflektiert sie die posthume Berühmtheit als Dichter, die Rolle als Vater und die Umstände ihres eigenen Todes. Hoch oben in der Loge haucht dazu ein vielstimmiger Männerchor eine zu Herzen gehende Volksweise (feinfühlig die Musik von Joachim Werner), auf der Bühne verstärkt ein griechischer Frauen-Sprechchor Worte des toten Kindes.

Die Charaktere wechseln Zeiten und Genres „Hey Stifter Baby“ begegnet Franzl seinem Dichterkollegen, während die zugehörigen Damen sich feministisch esoterisch über Kinderwunsch austauschen, und die Herren sich in die Haare kriegen, weil Stelzhamer Adalbert Stifters Naturschilderungen fad findet, und dieser wiederum die Mundart des Franzl reaktionär nennt.

Lebhafte Szenen wechseln lückenlos zu distanzierten Beschreibungen durch dieselben Personen. Gattinnen oder Geliebte reflektieren die Umstände als moderne Frauen. Mitten in den Unruhen des Vormärz ist die Rede von Gefahr für die Demokratie, da „die Mitte zerbröselt und die Ränder lauter werden“ Und noch einmal in Brecht-Manier erklingt ein Chanson über „Die Straßen von Wien, wo der Mensch die Faust ballt“.

Julian Sigl switcht souverän zwischen den Genres

Julian Sigl in der Hauptrolle artikuliert sich sprachlich mit Wiener Einschlag. Er brilliert, wenn er Mundartlyrik rezitiert. Souverän switcht er zwischen den Genres, verliert gelegentlich auch ein „Fuck“. Wie das Original weiß sein Franz Stelzhamer nie genau, wo er hingehört. Getrieben von Kunstanspruch und Geldnot, verbleibt nichts an ihm eindeutig.

Gunda Schanderer als seine erste Frau Betty lebt neben ihm, in sich gekehrt, eine, die trotz Gewalt, Fremdgang und Unzuverlässigkeit auch als moderne Frau wider jede Vernunft bei ihm bleibt. Als reflektierendes totes Kind und Mutter des Dichters berührt Eva-Maria Aichner. Ihr gilt an dem Abend nicht nur für die Doppelrolle, sondern auch für ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum am Linzer Landestheater ein stehender Applaus. Mehr als dreißig Figuren agieren auf der Bühne. Dem riesigen Ensemble und jedem einzelnen Darsteller steht der sehr großer Applaus genauso zu wie dem anwesenden Autor.

Über der schließlich bekannten in Gold und Licht überhöhten Statue im Volksgarten, schwebt der aktuelle Zwiespalt der Verantwortlichen und Passanten. Als Zuschauer kennt und versteht man aber nun jenen Menschen, der sich mit „Kinderl, Muata, Hinderl und Herrn“ in aller Hirn gefräst hat und es gibt nach wie vor keinen eindeutigen Grund, ihn zu verwerfen oder zu loben, aber einen breit angelegten Weg zu Stelzhamer und cancel culture allgemein. Ganz bestimmt aber wird der „Hoamatgsang“ beim nächsten Mal ganz anders rüberkommen.