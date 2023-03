Promis, Blut und Pannen zum Auftakt der ORF-„Dancing Stars“

Zum Auftakt der 15. Staffel der ORF-„Dancing Stars“ am Freitagabend forderten nicht nur eine 45-minütige – durch die Herrenabfahrt in Aspen verursachte – Verzögerung des für 20.15 geplanten Sendungsbeginns Geduld von Promis, Profis und Publikum. Aufgrund einer technischen Panne musste außerdem das Opening zu Falcos „Amadeus“ wiederholt werden. Das Fernseh-Publikum bemerkte die Tonprobleme wegen einer zeitverzögerten Ausstrahlung nicht.

Die Stimmung im bestens besuchten Ballsaal trübte der holprige Start nicht; gleich zwei Favoriten-Paare brachte die Jury-Wertung in der ersten Show hervor. Schauspielerin Lilian Klebow und Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper überzeugten mit je 22 Punkten. 21 gab es für den Musiker Lucas Fendrich.

Rausgewählt wurde diesmal keines der zehn Paare, die Zuschauerstimmen werden in die nächste Woche mitgenommen. Gastjurorin Barbara Meier, Wahl-Wienerin und Germany ́s Top Model Gewinnerin, zeigte sich ausgesprochen positiv und charmant allen Teilnehmern gegenüber.

Nicht ganz prima lief es für die Ballerina: Karina Sarkissova, bei der letzten Staffel noch strenge Jurorin, gab mit Dimitar Stefanin einen durchaus ansehnlichen Quickstep. Ihr Auftritt war mit besonderer Spannung erwartet worden, sie wirkte physisch und psychisch allerdings angeschlagen. Ein amüsantes Hoppala überspielte die Russin professionell: Stefanin verlor seinen Schuh, tanzte aber auf seinem bunten Socken unbeirrt weiter. Die vernichtende Kritik des Ex- Juroren-Kollege Balázs Ekker traf sie hart. „Ich hätte mir viel mehr von dir erwartet.“ Es kamen dann doch 20 Punkte zusammen.

Für seine Wertung des Cha-Cha-Cha von Ex-Skitrainer Alexander Pointner mit Manuela Stöckl (2 von 10 Punkten) erntete Ekker Buh-Rufe. Ausgesprochen positiv überrascht zeigte sich der Ungar dagegen von Musiker Lucas Fendrich, dessen Chemie mit Lenka Pohoralek beim Slowfox überzeugte. Ergebnis: 21 Punkte.

Die „Gaudipuppn“, wie Influencer Michael Buchinger sich selbst und Tanzpartner Herbert Stanonik nannte, legten zu Madonnas „Frozen“ einen passablen Paso Doble aufs Parkett. „Ich bin überrascht, wie wenig aufgeregt ich vor der Show war“, erzählte Buchinger im APA-Gespräch. Er lobte die gute Stimmung der Teilnehmer und den Zusammenhalt und schwärmte von seinem Opernball-Besuch.

Zehn Kilo habe er bereits abgenommen, schilderte Ex-Sturm-Präsident Hannes Kartnig, der mit Catharina Malek einen langsamen Walzer zum James Bond Song „Skyfall“ hinlegte. „Das Schnelle liegt mir mehr“ meinte der älteste Teilnehmer dieser Staffel, der augenzwinkernd darauf bestand, dass es bei der Punktevergabe zu „keinen Schiebereien“ kommen solle. Mimin Lilian Klebow hat mit Florian Gschaider sichtlich „wieder Freude am Tanzen“ gefunden. Ihr Wiener Walzer bescherte dem Duo neben der Höchstwertung einen Zwischenapplaus.

Viel Sympathie aber wenig Punkte (11) erhielt der Samba von Autor Omar Khir Alanam und Katrin Kallus. „Einiges an Luft nach oben“, so Jurorin Maria Angelini-Santner. Besondere Unterstützung für ihren Tango hatte Gastronomin Eveline Eselböck mit ihrem Partner Peter Erlbeck: Die britische Oscar-Preisträgerin Emma Thompson, die sie bei einem Italienisch-Kurs in Venedig kennengelernt hat, hält ihr die Daumen.

Eine Schrecksekunde zum Abschluss gab es bei Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper und Danilo Campisi: Ein verrutschter Ohrring sorgte für einige Blutstropfen. Aber die Moderatorin ist hart im Nehmen: „Ich hatte schon einmal eine Gehirnerschütterung.“ Juror Ekker fand Gefallen an ihrer „sehr, sehr weiblichen Ausstrahlung“. Ergebnis: Ex-Aequo Pole-Position mit Lilian Klebow mit jeweils 22 Punkten.

Bei der ersten Show waren 765.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, womit der Marktanteil bei 33 Prozent lag – der beste Wert bei der Auftakt-Show seit 2012, wie der ORF am Samstag mitteilte. Auch bei den Jungen stießen die „Dancing Stars“ auf Interesse: der Marktanteil bei den 12- bis 29-Jährigen betrug 30 Prozent, laut Sender der beste Wert in dieser Zielgruppe bei der Auftaktshow seit 2008.

Durch die Show führten Mirjam Weichselbraun und „Dancing Stars“-Neuling Andi Knoll. Bis zum Finale am 12. Mai sind die „Dancing Stars“ immer freitags um 20.15 Uhr auf ORF 1 zu sehen. Kommende Woche muss dann erstmals ein Paar den Bewerb verlassen.

