Provinzler, Revoluzzer: Anton Bruckner als Puppe

„Er ist eigen. Er ist einfach ein Charakter.“ Die Puppenspielerinnen Annika Pilstl und Dorothee Carls hatten spürbar Spaß, sich in die Figur Anton Bruckner einzufühlen. In das „Landei“, über das die Wiener Kultur-Checker und -Checkerinnen das Näschen rümpften, weil er zum Beispiel in kurzen Hosen herumlief. „Eine bewusste Entscheidung von Bruckner“, sagen Pilstl und Carls: „Bruckner war ein humorvoller Mensch.“ Also einer, der bewusst gegen die Konventionen der feinen Leut´ auftrat.

War Bruckner früher Punk? Oder doch autoritätshöriger, sich oft klein machender Provinzler? Beides. Einer, der zeitgleich und vielleicht schon vor Richard Wagner Musik neu dachte und komponierte. Zeitgenossen wie der Brahms-Fan Eduard Hanslick empfanden Bruckners neue Musik als abscheulich. Hans Jochen Menzel, Regisseur des Figurentheaterstücks „Der merkwürdige Herr Bruckner“, äfft den Großkritiker Hanslick nach: „So ein friedfertiger Mensch, der Herr Bruckner, warum komponiert er solches Zeug?“

Ein großer Wurf könnte „Der merkwürdige Herr Bruckner“ werden. Premiere ist am Freitag (10 Uhr) im Mittleren Saal des Linzer Brucknerhauses, für die Annäherung an den Menschen und Musiker Bruckner hat ein tolles Team zusammengefunden.

Federführend ist das Linzer Kindertheater Kuddelmuddel, Regie führt Hans Jochen Menzel, vormals Leiter der Puppenspielkunst der Hochschule „Ernst Busch“ Berlin. Die Musik stellten Philipp Plessmann und das famose Spring String Quartett zusammen. Letztere werden live musizieren, womöglich später von Musik vom Band ersetzt werden, wenn das Stück nach den Brucknerhaus-Terminen auf Tour durch deutschsprachige Lande geht.

Musikchef Plessmann wählte Bruckners Musik mit Blick auf die Jetztzeit aus: „Popmusik ist heute so komponiert, dass sie 30 Sekunden für TikTok passt. Das könnten auch einzelne Passagen von Bruckner sein. Stücke, die ungemein theatralisch wirksam sind!“

Kuddelmuddel-Leiter Manfred Forster kündigt ein Mutmacher-Stück (rund 65 Minuten) für Leute ab zehn an. An seinen Träumen festzuhalten wie Bruckner, entgegen kräftiger Widerstände. Regisseur Menzel will Interesse für Bruckner wecken: „Mensch, was´n das für ein schräger Vogel? Er hat sich absolut nicht angepasst. Dieser Dschungel, die schöngeistige Welt in Wien hat ihn nicht verschlungen.“

Krabbelnde Selbstzweifel

Den widersprüchlichen Bruckner begleiten auf der Feier zu seinem 200. Geburtstag („I hob jo Zeit, bin jo scho tot“) weitere Figuren: „Der kleine Zweifel“, ein schnuckeliges Krabbeltier, denn stets nagte Selbstzweifel an Bruckner. Zwei Hühner aus Ansfelden outen sich als ausgesprochene Liebhaberinnen von Bruckners Musik, und fehlen darf natürlich nicht: der fürchterliche Quälgeist Hanslick.

Von Christian Pichler

Termine 2. Februar bis 18. März