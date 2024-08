Puccini-Gala vor dem Linzer Mariendom mit Anna Netrebko

Die Operndiva und ihre Gäste tauchen mit dem Publikum ein in die Welt des italienischen Komponisten

Am 23. August wird eine der ganz großen Operndiven unserer Zeit den Platz vor dem Linzer Mariendom mit ihrer Stimme füllen: Anna Netrebko ist gemeinsam mit Yusif Eyvazov und weiteren Gästen bei Klassik am Dom zu erleben.

Die Besucher dürfen sich auf einen Abend voll mit Musik von Puccini freuen, erleben quasi eine Puccini-Gala. So stehen Arien und Duette aus den Opern „Turandot“,„Madama Butterfly“ oder „Manon Lescaut“ ebenso auf dem Programm wie Auszüge aus „La Bohème“ oder „Tosca“.

Lesen Sie auch

Für eine abwechslungsreiche Mischung zwischen Arien und Ensemble-Stücken sorgen auch die weiteren Stargäste des Abends: die Schweizer Sopranistin Daria Rybak, im Sommer unter anderem in der Arena di Verona zu hören, sowie der französische Bariton Jérôme Boutillier, der aktuell an der Semperoper Dresden gastiert, erweitern das stimmgewaltige Aufgebot am Linzer Domplatz.

Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger an dem besonderen Abend mit Höhepunkten wie „Nessun dorma“ oder „Tu, tu, amore? Tu“ vom Symphonieorchester der Volksoper Wien unter Marco Boemi. Auszüge dem dritten Act der Oper La Bohème werden im Ensemble performt und natürlich stehen auch Solo-Arien wie „Vissi d‘arte“aus Tosca, gesungen von Anna Netrebko, am Programm.

www.klassikamdom.at