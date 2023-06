„Putsch“ in der Kulturdirektion

Als Praktikanten finden sich die Zuschauer von „Putsch“ im Rahmen des Schäxpir Festivals wieder — Krawatte und Brille inklusive, ein ordentlicher Auftritt muss sein. Und dann treten sie ein in den echten Büroalltag und zwar in den der Landeskulturdirektion an der Linzer Promenade.

Die Grazer Gruppe „Das Planetenparty Prinzip“, bekannt dafür, neue Theaterwege zu beschreiten, hat ein völlig neues Format, ein rund zweistündiges immersives Theatergame (ab 14 Jahren), in Kooperation mit dem Landestheater und Schäxpir auf die Beine gestellt. Dessen Uraufführung findet am 15. Juni (14 Uhr) in den Räumlichkeiten der Abteilung Kultur des Landes statt.

Zuschauer und Praktikant

Als Praktikant — maximal 30 sind zugelassen — bezieht man Plätze in Büros, wo die echten Mitarbeiter ihrer Arbeit nachgehen, agiert an verschiedenen Stationen des Spiels im Haus. In der Krawatte sitzt Technologie, die den Neo-Mitarbeitern über eine Art Kopfhörer einzuflüstern beginnt, Aufgaben stellt, kommentiert, so als wären es die eigenen Gedanken.

Man erarbeitet Lösungen und Verbesserungsvorschläge und wird dafür auch belohnt. Und man erlebt, wie es ist, sich als Neuer verloren zu fühlen, nach Halt zu suchen. „Dann kann es sein, dass ich mich auf radikale Dinge einlasse und aus dem Büroalltag ausbreche“, so Regisseur Simon Windisch, der mit „Das Planetenparty Prinzip“ auch schon einen „Stella“-Sonderpreis gewonnen hat.

Die Gruppe geht mit neuen Methoden und Technologien der Frage nach, wie Theater in Zukunft gestaltet werden könnte. Neben den technischen Gadgets sind drei Schauspieler des Landestheaters und 18 Laiendarsteller als skurrile Bürofiguren im Haus unterwegs, die nicht immer sinnvolle Dinge erledigen. So kommt auch der Humor nicht zu kurz.

Gastgeberin Landeskulturdirektorin Margot Nazzal freut sich auf das Experiment, mit dem gezeigt werden könne, dass „uns ein barrierefreies Festival auf vielen Ebenen ein Anliegen ist“. Das Büroabenteuer, das jeder Zuschauer/Praktikant individuell erlebt, gipfelt und endet schließlich im Festsaal im titelgebenden Putsch …