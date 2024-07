Radiotest: Radio OÖ und Life Radio weiterhin vorne

Radionutzung in Österreich leicht gesunken

Die Radionutzung ist in Österreich leicht gesunken. Drei Viertel der Bevölkerung (74,7 Prozent) haben am Vortag einer Befragung zumindest 15 Minuten lang einem Radiosender gelauscht (Vergleichszeitraum: 76,1 Prozent). Das geht aus Radiotestdaten hervor, die sich auf den Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2024 beziehen. Die durchschnittliche tägliche Hördauer sank von 201 Minuten auf 196 Minuten. Marktführer ist trotz Verlusten der ORF bzw. Ö3. Bei den Privaten legte 88.6 kräftig zu.

FM4 und Ö1 legen leicht zu

Die ORF-Radios kamen in der Gesamtzielgruppe 10+ auf eine gesammelte Tagesreichweite von 55,1 Prozent und verloren damit gegenüber dem Vergleichszeitraum 3,4 Prozentpunkte. Verluste mussten Ö3, das mit 29,9 Prozent (-1,3 Prozentpunkte) aber weiterhin klar an der Spitze der Sender liegt, und die Regionalradios des ORF (23,7 Prozent, -2,6 Prozentpunkte). Die Reichweiten für Ö1 (9,5 Prozent) und FM4 (3,8 Prozent) wuchsen dagegen jeweils 0,1 Prozentpunkte an.

Die inländischen Privatradiosender legten zwei Prozentpunkte auf 33,9 Prozent Tagesreichweite zu. Während Kronehit als klar stärkster Privatradiosender mit 11 Prozent fast stabil blieb, konnte sich speziell das Rockradio 88.6 deutlich von 5,1 Prozent auf 6,8 Prozent steigern.

Mit Blick auf die Marktanteile ist das Bild ähnlich. Der ORF verlor vier Prozentpunkte und kam damit auf 61 Prozent Marktanteil. Die inländischen Privatradiosender steigerten sich im Gegenzug um vier Prozentpunkte auf 36 Prozent. Klarer Marktführer war mit 26 Prozent Marktanteil Ö3, dahinter folgte Kronehit (8 Prozent). Der Privatsender lag knapp vor Ö1 (7 Prozent) und 88.6 (6 Prozent).

Mit 320.000 Hörerinnen und Hörern ist ORF Radio Oberösterreich während der Woche in Oberösterreich auf Platz 1. „Dass uns täglich Montag bis Freitag 320.000 Menschen hören und uns damit als regionalen Marktführer bestätigen, freut uns sehr. Vor allem auch die Tatsache, dass die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen länger ORF Radio Oberösterreich hört, ist ein sehr schönes Ergebnis“, erklärte ORF-Landesdirektor Klaus Obereder in einer Aussendung.

Life Radio ist nach wie vor das reichweitenstärkste Privatradio in Oberösterreich. „Der Erfolg von Life Radio ist eben der perfekte Mix. Und unser neuer Sender FLASH 90s setzt jetzt noch eins drauf und holt das Lebensgefühl der 90er-Jahre on air“, so Programmchef Matthias Dietinger.