Realitäten und eine Erfolgsgeschichte des Andersseins

OK Linz: Ausstellungen über die Geschlechtervielfalt in der Tierwelt und das Performanceduo Eva & Adele

Die Einteilung in männlich und weiblich ist nicht nur beim Menschen viel zu eng gesteckt. Die gesamte Natur zeigt uns, wie groß die Diversität ist. Die neue Ausstellung im OK Linz führt unter dem Titel „Queer. Vielfalt ist unsere Natur“ (bis 8. Oktober 2023) informativ und ansprechend an das heikle Thema heran. Schriller geht es da bei der zweiten, zeitgleich eröffneten Ausstellung der legendären Aushängeschilder der Queer-Szene, den Performancekünstlerinnen Eva & Adele aus Berlin, zu. Die OÖ Landes-Kultur GmbH setzt damit ein Zeichen für den Respekt und die Akzeptanz von Vielfalt und Diversität.

Nemo ist Transvestit, Flipper homosexuell

„Es gibt nichts, was es nicht gibt“, so die Kuratorin von „Queer“, Michaela Seiser, gleich vorweg. Und so groß wie die Vielfalt, so bunt ist auch der Raum im Erdgeschoß des OK gestaltet, der dem Besucher das Tierreich in Sachen Geschlechter näher bringt: Es gibt Tiere, die nicht eindeutig einem zuzuordnen sind, andere, die unglaublich viele Geschlechter haben, homosexuelle und asexuelle Arten und Zwitter. Der Spaltplättling etwa, ein Pilz, hat mehr als 23.000 (!) Geschlechter und ist damit Rekordhalter. Komodowaran und Hammerhai haben die Fähigkeit, sich asexuell zu reproduzieren, de facto Klone von sich selbst zu erzeugen.

Schnecken sind bekanntlich Zwitter. Und es gibt auch Tiere, die das Geschlecht wechseln können, quasi Trans-Tiere: Dafür sind Seepocken und Clownfische ein Beispiel. Insgesamt zeigen mehr als 1500 Tierarten homo- oder bisexuelles Verhalten (Delphine, Graugänse). Einzelne Gattungen sind als Objekte inner- und außerhalb von Vitrinen in Original(größe) oder auch vielfach vergrößert zu bestaunen.

Im ersten Stock widmet man sich queerer Menschheitsgeschichte und der aktuellen Situation. Die ersten Auftritte von Drag Queens fanden schon im 19. Jahrhundert in New York in Ballrooms statt. In Europa traten zu der Zeit Travestie-Stars auf. Unter den Nazis wurden Homosexuelle verfolgt, mussten einen rosa Winkel auf der Kleidung tragen. Noch heute ist Homosexualität in 70 Ländern strafbar. Im „Drag-Raum“ dann entsprechende Kostüme, u. a. eines, das Conchita Wurst beim Song Contest anhatte, im Sprachcafé gibt es Video-Interviews mit Personen aus der Linzer Queer-Community und der Umgang mit Sprache wird reflektiert.

Im Einsatz für Freiheit und Selbstbestimmung

Einen langen Einsatz für Freiheit und Selbstbestimmtheit zeigen Eva & Adele. Ihnen ist die zweite Ausstellung mit dem Titel „Eva & Adele — The Present of the Future“ (bis 8. Oktober 2023) gewidmet, kuratiert von Nathalie Hoyos und Rainald Schumacher. Eine echte Biografie gibt es nicht, das Paar ist 1991 aus der Zukunft gekommen und seither standhaft lächelnd und unzertrennlich in seinen Rollen samt Botschaft unterwegs — in der Terminologie der beiden heißt das „Futuring“: lebende Kunstwerke in selbst kreierten Kostümen, mit perfekter Schminke und kahl geschorenen Köpfen. Im großen Saal im ersten Stock des OK sind (freilich paarweise) Kostüme ausgestellt, auch überdimensionale, pastellig grundierte abstrakte Zeichnungen sind zu sehen: Sie entstanden aus Skizzen, die Eva & Adele von und in der Natur anfertigten, ein Ausgleich zu ihrer Dauerrolle. Denn: „So ein Leben als Kunstwerk erfordert viel Energie“, wie die in Linz anwesende und ein Schild mit dem Abbild von Adele mittragende Eva erklärte.

Mit dem Leben als Kunstwerk korrespondieren ihre „Biografischen Skulpturen“: In Linz zu sehen etwa ein Kofferturm aus rosa Gepäck, der dokumentiert, wie die beiden ihre Botschaft in die Welt hinaustragen, und von den Künstlern getragene rosa Nachthemden auf einer Kleiderstange, die zeigen, dass die Performance auch zuhause weitergeht. Fotografieren ließen sie sich immer gern, allerdings nur unter der Bedingung, auch ein Foto zu erhalten: Daraus entstand ein riesiges Archiv an Polaroids, aus dem eine Auswahl gezeigt wird. Auch damit sind die beiden Künstlerinnen ihrer Zeit voraus, nahmen den „Follower-Weg“ — Stichwort Instagram & Co. — von heute vorweg. In Linz sind erstmals Polaroids aus der Zeit vor der offiziellen künstlerischen Landung auf dem Planeten ausgestellt, auf denen sie (und Freunde) zu sehen sind, wie sie in verschiedene (Geschlechter)Rollen schlüpfen. Eva & Adele haben eine Kunst daraus gemacht, die sie und ihre Arbeiten schon weltweit in große Museen gebracht hat. Eine Erfolgsgeschichte des Andersseins.

Von Melanie Wagenhofer