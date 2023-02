Reden über die Wunden der Frauen

Entschuldigend blickt die Mutter ihre erwachsene Tochter an, die Zahnprothese hat die Ältere vor sich hingelegt, die falschen Zähne seien einfach zu groß für ihren Mund. Ein kurzer Rückblick, Zähne liegen auf dem Boden, Blut, eine Hand auf den geschlagenen Mund gedrückt.

Sie machen sprachlos und sind kaum zu ertragen diese Momente, unmittelbar nach jener Gewalt, die Regisseurin Sarah Polley in „Die Aussprache“ niemals zeigt, die das Leben der Frauen in einer tiefgläubigen Kolonie jedoch bestimmt.

Permanent, so erfahren wir nach und nach, werden die Frauen, die Mädchen, betäubt, misshandelt, vergewaltigt, die Täter freigekauft, das Leben in der Kommune geht darüber weiter wie gewohnt, die Wunden der Frauen werden akzeptiert, ebenso wie die aus der Gewalt entstandenen Schwangerschaften.

Wie beiläufig positioniert Polley das absurd anmutende Geschehen zeitlich, die wie aus einer anderen Epoche stammenden Bewohner der Kolonie werden animiert, sich von der Volkszählung aufschreiben zu lassen. Wir schreiben das Jahr 2010.

Polley lässt die Frauen in der von erschreckenden Tatsachen inspirierten Geschichte zusammenkommen, erstmals wählen und bestimmen über ihr Schicksal, als einziger Mann ist August (Ben Whi-shaw), der Lehrer der Burschen, anwesend, die Frauen können kein Protokoll führen, lesen und schreiben ist Männersache.

Über allem stehen Gott und das Patriarchat

Die Frauen diskutieren nicht nur darüber, ob sie die Kommune verlassen oder hierbleiben und kämpfen sollen, sie offenbaren sich einander, zeigen, wie unterschiedlich sie mit der permanenten Unterdrückung umgehen, die einen zerbrechen, die anderen werden nur noch von Wut getrieben und wieder andere versuchen, wenigstens ein Stück Normalität aufrechtzuerhalten. Über allem stehen Gott und das Patriarchat, was die Frauen in einer Welt 2010 erwarten wird, lässt Polley unerzählt. Wir wissen es, wir leben darin.

Was wir sehen, ist, was Frauen ertragen müssen, welche Kräfte sie aufbringen können, aber auch, welche Konsequenzen ihre Entscheidungen haben könnten. Die Täter bleiben fast unsichtbar in „Die Aussprache“, ebenso wie ihre Taten. Der Film lässt all seinen Raum den Frauen, die sich die Macht nehmen, zu entscheiden.

Immer wieder unterbrechen meditativ anmutende Szene die theoretischen Gespräche der Frauen, die wiederum zwischen konkreter Realität und abstrahierten Diskussionen wechseln. Es braucht, um den Flow des Filmes zu erfassen, Geduld, doch diese kleine Mühe zahlt sich aus.

Die Besetzung ist großartig, darunter Claire Foy, Rooney Mara, Jessie Buckley, Frances McDormand, die „Die Aussprache“ auch produziert hat.

Gegen Ende geht dem Film etwas von jener Kraft aus, die sich davor permanent aufgebaut hat. Das Unwissen, wie diese Diskussion ausgeht, welche Entscheidung die Frauen als Kollektiv fällen, hält den Spannungsbogen besser als die Umsetzung.

Von Mariella Moshammer