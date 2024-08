Redkordbesuch beim Freistädter Heimatfilm-Festival

Spielfilmpreis ging an kasachische Produktion

Das am Sonntag in Freistadt zu Ende gegangene, 37. Festival „Der Neue Heimatfilm“ kann heuer einen Rekordbesuch von rund 3500 Cineasten verzeichnen. Das Festival zeigte 52 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 45 Produktionsländern und vier Kontinenten. Wolfgang Steininger, Festivaldirektor und Obmann des Kulturvereins Local-Bühne, zeigt sich zum Abschluss hocherfreut: „Das Filmfestival Freistadt zeigt, dass anspruchsvolles Kino auch im vermeintlich provinziellen Mühlviertel auf hohe Akzeptanz trifft und konsequentes Streben nach Qualität vom Publikum belohnt wird. Abseits von nationalistischer Heimatideologie bietet das Festival einen einzigartigen Blick auf Geschichten von Identität, Kultur und sozialem Wandel und zeigt, wie facettenreich Heimat ist.“

Das Heimatfilm-Festival zeichnete sich heuer durch drei Schwerpunkte aus: Die Werkschau von Erich Langjahr, der seit 1988 mit dem Festival verbunden ist, öffnet den Blick auf Ortschaften und Traditionen im Übergang der Zeit (z.B. „Hirtenreise ins dritte Jahrtausend“, 2002). Thematisch verwandt ist die Doku „Gehen und Bleiben“ (2023) des ebenso häufigen Gastes Volker Koepp, welche den ehemaligen nordostdeutschen Gebieten nachspürt, um die Gründe des Bleibens von Bewohnern zu verstehen. Einen weiteren besonderen Blick auf die Welt bot der Italien-Schwerpunkt des Filmfestivals. Der dritte Schwerpunkt schließlich zeigte sich im Spielfilmwettbewerb in der Weitergabe von Überliefertem an die junge Generation zwischen Akzeptanz und Hinterfragung.

Lesen Sie auch

Dem kasachischen Beitrag „Bauryna Salu“ (2023) von Ashkat Kuchinchirekov wurde der mit 2500 Euro dotierte Spielfilmpreis der Stadt Freistadt zugesprochen. Der Film zeigt die Aufarbeitung der Geschichte des Regisseurs, der gemäß nomadischer Stammestradition bei den Großeltern aufwuchs und in einer Salzmine arbeitend, sich erst spät den Eltern annähern konnte. Der Film zeige mit rauer, aber einfühlsamer Klarheit, „herzzerreißend aber nie sentimental, und mit großer Kraft“, so die Jury in ihrer Begründung, die unterdrückten Konflikte zwischen Vätern und Söhnen.

Der Dokumentarfilmpreis erging an „Sayyareye dozdide shodeye man“ („My stolen Planet“, 2024) der iranischen Regisseurin Farahnaz Sharifi, die in ihrer historischen 8-mm-Filmsammlung ein Mosaik des iranischen Lebens und des Widerstands gegen das Regime bewahrt hat. Ihre Dokumentation der Erinnerung erhielt auch den Preis im Jugendjury-Wettbewerb.

Mit dem Würdigungspreis der Stadt Freistadt wurde Maria Herzberger ausgezeichnet, die seit 40 Jahren im Verein Local-Bühne aktiv ist und das Festival seit seiner Gründung begleitet. Die Auszeichnung ist auch ein Zeichen der Anerkennung für ehrenamtliches Engagement im Kulturbereich.