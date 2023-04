Regisseur Peter Lilienthal gestorben

Der Regisseur Peter Lilienthal ist tot. Laut seinem Betreuer starb er am Freitag friedlich in einem Pflegeheim in München, in dem er zuletzt lebte. Lilienthal wurde 95 Jahre alt. Bekannt wurde er durch preisgekrönte Filme wie die Trilogie „La Victoria“ (1973), „Es herrscht Ruhe im Land“ (1976) und „Der Aufstand“ (1980).

Für „David“ erhielt Lilienthal bei der Berlinale 1979 den Goldenen Bären. Seine Geschichte über einen Vater und seinen geistig behinderten Sohn „Das Schweigen des Dichters“ bescherte ihm 1987 ein Filmband in Gold.

In den 1960er- und 1970er-Jahren gehörte Lilienthal zu den Mitbegründern des Neuen Deutschen Films. Mit Kollegen wie Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder rebellierte er gegen die „Allmacht der Produzenten und die Fremdbestimmung durch die Filmwirtschaft“. In seinen Filmen beschäftigte sich Lilienthal unter anderem mit den Militärdiktaturen in Lateinamerika und später auch mit den Erfahrungen seiner jüdischen Abstammung.