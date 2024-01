Reinhard P. Gruber im Schl8hof: Der unkaputtbare „Hödlmoser“

50 Jahre: Kultroman „Aus dem Leben Hödlmosers“ mit Autor und Musikanten des Hödlmoser-Blech in Wels

Mit dem Kürzestessay „zur steiermark als voraussetzung des steirers“ beginnt Reinhard P. Grubers Roman „Aus dem Leben Hödlmosers“. In basisdemokratischer Kleinschrift: „geografisch gesehen ist die steiermark als bundesland österreichs geografischer Bestandteil österreichs.“ Die enorme Bedeutung der Steiermark wird alsbald in einem „excurs“ hervorgehoben: „wenn die steiermark zerfällt, zerfällt österreich.“

Das Jahr 1973, im Radio sang Wilfried „Ziwui Ziwui“. Der Dialekt hielt Einzug in die Populärkultur, Marianne Mendt, Wolfgang Ambros oder Arik Brauer waren die musikalischen Wegbereiter. Im Jahr 1973 dann ein literarischer Solitär, eben der „Hödlmoser“. Eine Story wie aus dem Schundheftl, zugleich bis heute gültiges und unkaputtbares Sprachkunstwerk.

Ein Potpourri aus vielerlei Sprachstilen, aus derber Alltagssprache, „schöner“ Hochsprache, aus biblischer (der Autor ein studierter Theologe) oder wissenschaftlicher Fachsprache. Elende Phrasen aufgespießt („zur feier des tages“), Verfremdung, Ironisierung, doch ganz tief aus dem Leben gegriffen.

50 Jahre „Hödlmoser“ feierte am Mittwoch der Welser Alte Schl8hof, die ruhmreiche Initiative Waschaecht hatte zu einem „experiment literatur“ geladen. Reinhard P. Gruber trat an mit dem Hödlmoser-Blech, dem Bläserduo Nikola Vukovic und Christoph Wundrak. Sie illustrierten musikalisch famos und lässig Stationen eines durch und durch steirischen, österreichischen und somit sehr potscherten Lebens.

Suff & Psychoanalyse

Dem ORF hatte Reinhard P. Gruber kürzlich zum 50er des „Hödlmoser“ erklärt, er habe längst die Lust an der Ironie verloren: „Das Lustige, das im Hödlmoser noch vorkommt, das kommt bei mir jetzt nicht mehr vor.“ Heute bewegen ihn Umwelt- und Naturschutz, verschriftlicht etwa im Buch „Anders Denken“ aus 2020. Hat Gruber den „Hödlmoser“ noch lieb, mag er den speziellen „Sound“ dieses Klassikers überhaupt noch hören?

Aber ja doch, der Text ist noch immer „seiner“! Gruber liest mit ruhiger Stimme, des öfteren grinsend, vielleicht auch mit einem bisschen Stolz auf seine Schöpfung. Zum Niederknien und Zerkugeln die Szene, als das Ehepaar Hödlmoser den Sohn im Wirtshaus aufgabelt: Weihnachtsgeschichte einmal anders, banaler Suff in hochgestochenem Ton der Heilsgeschichte („und es begab sich“).

Alkohol und (familiäre) Gewalt, die sogenannte g´sunde Watsch´n hinterfragte realgesellschaftlich damals kaum jemand. Gruber verfremdet mit „regieanweisungen“, ironisiert, operiert sprachlich wie mit „objektivem“ (Kamera-)Blick. Und das liest sich bis heute saukomisch! Hödlmosers Hoden auf der Fahrradstange verklemmt, der Schmerz in der Sprache der Psychoanalyse reflektiert: Hoffentlich keine Psychose!

Der Hödlmoser ein Lokalpatriot ersten Ranges, vor allem wenn es ihn doch einmal ins „ausland“, in die „fernöstliche hauptstadt“ Wien verschlägt. Betonierte Innenstadt („sittenverfall“!) kollidiert mit steirischer „natur“, die sich in Gestalt des Hödlmoser in der Großstadt breit macht. Steireranzug contra „wiener zentralregierung“ – Ressentiments halten offensichtlich lange.

90 Minuten herrliches Hödlmoser-Best-of, als Zugabe las Gruber „die steirische fußballgeschichte“. Hödlmosers nicht ganz nüchterne Fahrt zum Fußballplatz, raffiniert und minimalistisch blechmusikalisch begleitet von Vukovic und Wundrak. Hommage an den WSV Fohnsdorf, den Werkssportverein aus Grubers Heimatort, wo der Schriftsteller 1947 geboren wurde. Die Zuhörerschaft beglückt, ein schöner, kostbarer Abend.

Von Christian Pichler