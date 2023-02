Reizvoller Faschingsdienstag

Bis zum letzten Platz war der Konzertsaal im Francisco Carolinum bei der dritten Ausgabe von „Dienstags Kammermusik in Linz“ besetzt. Nicht zum ersten Mal war das österreichische Minettiquartett eingeladen: Maria Ehmer und Anna Knopp an der Violine, Milan Milojicic an der Viola und Leonhard Roczek am Violoncello.

Dieser Abend begann mit Wolfgang Amadeus Mozarts Streichquartett Nr. 3 F-Dur KV 590, das vom Komponisten mit großer Angriffslust und Musizierseligkeit noch ein Jahr vor seinem Tod entstand und die volle Reife des Meisters aufzeigt. Ein schwungvoller Beginn der zwischen einem amüsanten Trio auch mit stürmischen Passagen aufhorchen ließ.

Lesen Sie auch

Gast an diesem Abend war der gute Mitgestalter am Klavier Aris Alexander Blettenberg (*1994), ein deutsch-griechischer Pianist, Komponist und Dirigent. Passend zu Mozarts Streichquartett kam dessen „Fantasie und Fuge“ C-Dur KV 394 und die Klaviersonate in F-Dur von Joseph Haydn als solistisches Bravourstück noch vor der Pause zu Gehör.

Dann aber folgte Antonin Dvoraks bekanntes Klavierquintett A-Dur, op. 5, gewiss eines der reizvollsten Kammermusikwerke des tschechischen Meisters als ein ausgebreiteter Reichtum an Gedanken und melodischen Erfindungen, bei dem jedes Instrument seine Führungsqualität in den Vordergrund stellen konnte.

Kein Wunder, dass der Jubel dementsprechend folgte. Es gab am Faschingsdienstag noch eine Zugabe mit kurzem Anspiel von Mozarts Klavierkonzert als fröhlichen Ausklang.