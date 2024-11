Restituiertes Oppenheimer-Bild um 700.000 Euro versteigert

Ein um 1933 entstandenes und erst heuer vom Wien Museum an zwei gemeinnützige Organisationen restituiertes Selbstporträt des Malers Max Oppenheimer (1885-1954) hat am Dienstagabend im Wiener Dorotheum mit 700.000 Euro einen Weltrekordpreis für ein Werk des Künstlers erzielt. Der Zuschlag ging laut Aussendung des Auktionshauses an einen Saalbieter.

Bei der Moderne-Auktion erzielten auch Werke von Egon Schiele hohe Preise. So wurde ein mit 1917 datiertes sitzendes Mädchen mit Haarschleife, das auf 240.000 bis 400.000 Euro geschätzt worden war, um 737.500 Euro zugeschlagen.