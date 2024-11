Ringo Starr findet Keoghan für Drummer-Rolle „großartig“

Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr (84) hält offenbar große Stücke auf den irischen Schauspieler Barry Keoghan (32, „Saltburn“, „Bird“) als Darsteller in einem geplanten Beatles-Filmprojekt. Es sei „großartig“, sagte Starr im Interview mit der US-Sendung „Entertainment Tonight“ zu Berichten, dass Keoghan den Drummer auf der Leinwand porträtieren soll. „Ich glaube, er nimmt gerade irgendwo Schlagzeug-Stunden, und hoffentlich nicht zu viele“, fügte der Musiker schmunzelnd hinzu.

Oscar-Preisträger Sam Mendes (59) will die Geschichte der Beatles mit vier Spielfilmen würdigen. Sony Pictures Entertainment und die Produktionsfirma des britischen Regisseurs, Neal Street Productions, hatten das Projekt im Februar bekanntgegeben. Paul McCartney und Ringo Starr und die Familien der verstorbenen Band-Mitglieder John Lennon und George Harrison räumten die Dreh-Rechte an der Lebensgeschichte und der Musik ein. Der Kinostart ist für 2027 geplant.

Über das Cast wurde von offizieller Seite bisher noch nichts bekannt. Doch in der Filmbranche kursieren schon seit einer Weile die Namen von Schauspielern wie Keoghan, Paul Mescal, Harris Dickinson, Charlie Rowe oder Joseph Quinn für die mögliche Besetzung der Hauptrollen.

Mendes („American Beauty“, „1917“), der unter anderem die James-Bond-Filme „Skyfall“ und“Spectre“ inszenierte, will die verschiedenen Filme jeweils aus der Sicht eines der vier Musiker erzählen. Das Quartett aus Liverpool hatte in den 1960er Jahren mit Hits wie „Let It Be“, „Help“ und „Yesterday“ eine weltweite Beatlemania ausgelöst. 1970 trennten sich die Musiker.