Golden Globe für „Barbie“

„Barbie“ hat den Golden Globe in der neuen Blockbuster-Sparte gewonnen. Bei der 81. Preisverleihung in der Nacht auf Montag in Beverly Hills setzte sich der Kino-Hit unter anderem gegen „Oppenheimer“, „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1“, „Taylor Swift: The Eras Tour“, „Super Mario Bros. Movie“ oder „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ durch.

Die Globe-Verleiher hatten die Sparte „Cinematic and Box Office Achievement“ mit acht Blockbuster-Kandidaten in diesem Jahr neu eingeführt. Voraussetzung waren weltweite Einnahmen an den Kinokassen von mindestens 150 Millionen Dollar. Auch Streaming-Filme mit hohen Zuschauerzahlen konnten berücksichtigt werden.

„Barbie“ von US-Regisseurin Greta Gerwig ist eine grelle Satire mit pinker Comic-Ästhetik, die davon erzählt, wie die ikonische Puppe (dargestellt von Margot Robbie) und Ken (Ryan Gosling) kurzzeitig aus ihrer Heimat Barbieland in die echte Welt gelangen.

Christopher Nolan gewann indes mit „Oppenheimer“ seinen ersten Regie-Globe. Der 53-jährige Filmemacher erzählt in dem Historien-Thriller die Lebensgeschichte des Physikers J. Robert Oppenheimer, Mit-Erfinder der Atombombe. Neben „Oppenheimer“ waren in diesem Jahr auch „Barbie“, „Killers of the Flower Moon“, „Poor Things“, „Maestro“ und „Past Lives“ für den Regie-Globe nominiert gewesen.

Der irische Schauspieler Cillian Murphy gewann für seine Hauptrolle in „Oppenheimer“den Golden Globe als bester Drama-Darsteller. Darin verkörpert er den Physiker J. Robert Oppenheimer, Mit-Erfinder der Atombombe. Es war Murphys erster Globe-Gewinn in seiner Laufbahn.

Mit dem 47-Jährigen waren unter anderem Andrew Scott („All of Us Strangers“), Bradley Cooper („Maestro“) und Leonardo DiCaprio („Killers of the Flower Moon“) im Rennen.

Emma Stone gewann den Golden Globe als Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical. Die 35-jährige Schauspielerin überzeugte mit ihrer Rolle in dem Fantasy-Märchen „Poor Things“ von Regisseur Giorgos Lanthimos. Für Stone war es nach „La La Land“ der zweite Globe-Gewinn. Bei der 81. Globe-Verleihung setzte sie sich unter anderem gegen Margot Robbie („Barbie“), Jennifer Lawrence („No Hard Feelings“) oder Natalie Portman („May December“) durch.

Der französische Film „Anatomie eines Falls“ gewann den Golden Globe in der Sparte „nicht-englischsprachiger Film“. Die französische Autorin und Regisseurin Justine Triet erhielt für denselben Film auch die Trophäe für das beste Drehbuch.

In der Sparte „nicht-englischsprachiger Film“ waren unter anderem auch „The Zone of Interest“ (Großbritannien), „Die Schneegesellschaft“ (Spanien) oder „Fallende Blätter“ (Finnland) nominiert gewesen.

US-Schauspieler Robert Downey Jr. gewann den Golden Globe als bester Nebendarsteller. Der 58-Jährige überzeugte die Juroren mit seiner Rolle in dem Historien-Drama „Oppenheimer“.

Für Robert Downey Jr. war die diesjährige Auszeichnung für den besten Nebendarsteller der dritte Globe-Gewinn in seiner Laufbahn. Mit ihm waren Willem Dafoe („Poor Things“), Robert De Niro („Killers of the Flower Moon“), Ryan Gosling („Barbie), Charles Melton (“May December”) und Mark Ruffalo („Poor Things“) im Rennen.

Der Golden Globe für die beste Nebendarstellerin ging an die US-Schauspielerin Da’Vine Joy Randolph. Die 37-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle als Köchin an einem Schulinternat in dem Film „The Holdovers“.

Mit Da’Vine Joy Randolph waren unter anderem Jodie Foster („Nyad“), Emily Blunt („Oppenheimer“) und Julianne Moore („May December“) nominiert.