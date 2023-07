Robert Menasses aufgepudelter Faust

Mit „Ein neues Faustspiel oder Dr. Höchst“ von Robert Menasse eröffneten am Donnerstag die Festspiele Schloss Tillysburg. Der Protagonist hat, ach, Medizin, Magie und Politikwissenschaften studiert, war Tellerwäscher und Taxifahrer in einer Welt, die grad in Stücke fällt. In der Rolle seines widerständigen Sohnes zitiert Philosophiestudent Jakob Schmölzer die Genesis, bezweifelt Definitionen und Übersetzungen, sophistisch brillant, messerscharf. Als ob Autor Robert Menasse Goethe übertrumpfen wollte, überschlagen sich Wortspiele und Aphorismen. Philosophisch theatralisch verhandelt auch sein Vater, ob denn als ultimatives Glück „Augenblick verweile“ noch gelte, ja überhaupt je Sinn gemacht hätte, da Verweilen doch Stillstand bedeute.

Als Ökonom setzt er unbegrenztes Wachstum zum Ziel jeglichen Begehrens. Seine Seele gäbe er für ewigen wirtschaftlichen Fortschritt. Bloß gibt es niemanden, der seine Seele will. Der noch nicht ganz tote Gott kann oder will nicht einmal mehr den Pudel bändigen. Das Stoffhündchen auf Rädern, zwar allgegenwärtig, doch von jedem manipulierbar und auf keinen Fall kernig.

Hoechsts geschiedene Gattin Gräten (!) inszeniert das Spiel „Wenn ich Gott wär’“. Mit perfekt philosophischer Logik verhandeln Frau und Mann, ob die Reue des selbstherrlichen Unternehmers, den inneren Zusammenhalt der Welt wiederherstellen könnte. Dessen Credo aber bleibt, dass nur Gott Kapital die Welt beherrsche. Die durchaus humanen Ambitionen, wollen stets das Gute, schaffen aber auch das Böse, auch wenn Gott und Teufel samt Goethe das umgekehrt meinten oder so.

Sie stehen ihren Vorfahren um nichts nach

Brillant agiert Alexander Rossi als „Alter Faust“ Dr. Hoechst. Als präpotenter Konzerntycoon muss er Zerrissenheit, Hybris und Unsicherheit stets übertönen. Viele Register zieht auch Lisa Furtner als Gräten. Unter gelassener Schärfe lodert Verachtung, Zorn und ein Ansatz von Liebe. Die weisheistrunkene Sprachmacht steht ihren Vorfahren Faust und Gretchen in nichts nach. Spitzenleistung der Schauspielkunst bietet das gesamte Ensemble, während die Handlung den Faden verliert, in Wortspielen, Aphorismen und am Zeitgeschehen erstickt. Gräuel der NS-Zeit, Ukrainekrieg, atomare Katastrophen von Hiroshima bis Fukoshima, Overkill, Klima, Umweltverschmutzung, Genexperimente, Seuchen oder hybride Wissenschaften wirken, als ob Goethes ohnehin schwer zugänglicher „Faust 2“ getoppt werden sollte.

Dieses Übermaß setzt Regisseur Nikolaus Büchel bravourös in Szene auf der eindrucksvollen, ebenfalls von ihm gestalteten, Bühne. Umwerfende Augenblicke, philosophische Momente und verbale Brillanz, sogar den einen oder anderen Witz setzt er gelegentlich so fein in Szene, dass man geneigt wäre, „Augenblick verweile“ zu wünschen. Was aber der Kern dieser aufgepudelten Geschichte sein soll, bleibt unergründet.

Nach 150 Minuten (mit Pause) steigt Vater Faust mit einem riesigen Messer in die Badewanne, der Sohn in seine Kleider. Die von ihm verlassene junge Frau (großartig auch Christine Tielkes) hat samt Neugeborenem mit dieser Familie nichts mehr zu tun. Mutter liest bei Goethe nach. Das Licht geht aus. Höflicher Applaus.

Von Eva Hammer