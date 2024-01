Roman Nagel: Spring

Mitten im Jahr 2023 hatte der Pianist Roman Nagel schon Sehnsucht nach dem nächsten Frühling und schrieb ein Klavierstück mit dem Titel „Spring“. Das Besondere daran ist das Instrument, auf dem er es spielt. Ein Feurich-Klavier aus dem Jahr 1975, das er als sein ältestes schon in seinen Kindertagen benützte und das ihn bis heute begleitet.

Es steht auch noch bei seinen Eltern im alten Kinderzimmer, wo sich Nagel ein kleines Homerecording als Studio eingerichtet hatte. Sein Klavierstück ist eine unverkennbar deutlich dem Frühling als Ode gewidmet. Liebliche Melodien, einfache Harmonik, so typisch fängt das Werk alle Merkmale der von den meisten Menschen sehnlich erwartete Neustart der Natur alle Jahre wieder ein.

Lesen Sie auch

Das Aufwachen von Tieren und Pflanzen in ihrer wunderbaren Blütezeit, verlockende Ausflüge bei warmen Temperaturen, so einladend zum Ausspannen und Erholen von der besiegten Kälte, stellt sich auf leisen Sohlen still und heimlich die erste Etappe des neuen Jahres ein. Nicht selten hat der Frühling fast jeden Komponisten zu einem passenden Stück inspiriert, aber bei Nagel ist es das eingängige Klangspektrum, sind es die ausdrucksreichen Farben am Klavier, die zum wiederholten Zuhören animieren.

Mit lieblichen Verzierungen erfindet er Melodien, die die heitere Magie des Frühlings beschreiben und staunend echte Gesänge der Vögel nachahmen. Musik von dieser Leichtigkeit wie in einem Schwebezustand verhilft den Hörern zu einem unbeschwerten Leben, das im neuen Jahreskreis, wenn auch nicht überhaupt zu jeder Zeit, Freude und seelische Nahrung zu spenden geeignet sein wird.

Ganz wichtig zu sein scheint jedoch nur zu erwähnen, dass die Komposition, mag sie noch so leicht spielbar notiert sein, vielleicht gerade deshalb eine verstärkte, stark gefühlsorientierte Hingabe erfordert. Der versierte Pianist Nagel, auch als Klavierlehrer tätig, wusste schon, was er mit seiner Widmung an den Frühling aussagen wollte. Also, der Frühling 2025 ist nicht mehr weit und kann kommen.

Von Georgina Szeless